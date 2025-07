इंग्लैंड में शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर साथ-साथ...लीक हो गई फोटो, फैंस के उड़ गए होश!

Shubman Gill Sara Tendulkar: लंदन में एक चैरिटी कार्यक्रम से सामने आई एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस तस्वीर में भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की ओर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. यह तस्वीर 8 जुलाई को युवराज सिंह के युवीकैन फाउंडेशन डिनर में ली गई थी और यह तेजी से वायरल हो गई. इससे प्रशंसकों को उनके रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा.

एक मुस्कान ने खींचा ध्यान

इस कार्यक्रम में कई क्रिकेटर, टीम इंडिया के सदस्य और हस्तियां मौजूद थीं. गिल अच्छे दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह सारा की ओर मुस्कुरा रहे हैं, जो उनके करीब ही बैठी थीं. लोग इस तस्वीर को ऑनलाइन खूब शेयर कर रहे हैं. फैंस हर छोटी बात पर गौर कर रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे एक कपल हो सकते हैं या नहीं. अप्रैल 2025 में शुभमन गिल ने कहा था कि वह तीन साल से अधिक समय से सिंगल हैं क्योंकि वह क्रिकेट में व्यस्त हैं. इसके अलावा मई 2025 में ऐसी खबरें थीं कि सारा तेंदुलकर बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन कथित तौर पर उनका ब्रेकअप हो गया.

पुरानी अफवाहें और नए संकेत

शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के बारे में लोग काफी समय से बात कर रहे हैं. यह कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार, जैसे एक-दूसरे के पोस्ट को लाइक और कमेंट करने से शुरू हुआ था. कभी-कभी उन्होंने मिलते-जुलते कैप्शन का भी इस्तेमाल किया. हालांकि, उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, फिर भी लोग उन्हें एक संभावित जोड़े के रूप में देखते हैं.

In the first video, Shubman Gill ignored Sara, but in the second one, he was lowkey watching her.

Blud is so shy man pic.twitter.com/eLcnNnIXqM

— Rohan July 9, 2025