शुभमन गिल ने ये तो सोचा भी नहीं होगा जो हो गया, करियर पर लगा शर्मनाक रिकॉर्ड का धब्बा!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की हार से शुरुआत हुई है. पर्थ में खेले गए पहले मुकाबले में भारत को 7 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल का यह पहला मैच था. इस मैच में भारत की हार के साथ ही गिल के करियर पर शर्मनाक रिकॉर्ड का ऐसा धब्बा लगा, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम चयन करते समय सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाने का फैसला लिया. गिल ने रोहित शर्मा की जगह ली, जिनकी कप्तानी में भारत ने इसी साल की शुरुआत में हुए चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था.

कप्तानी डेब्यू और शर्मनाक रिकॉर्ड का धब्बा

दरअसल, गिल के नाम बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. इस वनडे मैच से पहले गिल के टी20 और टेस्ट में कप्तानी करते हुए पहले मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसा करने वाले वह दूसरे भारतीय बने हैं. उन्होंने इस शर्मनाक रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली की बराबरी की. विराट कोहली को भी बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट, वनडे और टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था. बता दें कि गिल टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के फुल टाइम कैप्टन हैं. टी20 इंटरनेशनल में वह उपकप्तान हैं.

तीनों फॉर्मेट में कप्तानी डेब्यू पर मिली हार

शुभमन गिल को जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में पहली बार कप्तान बनाया गया था. 5 टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 4-1 से विजयी रही थी, लेकिन पहले मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल टेस्ट सीरीज के दौरान गिल को टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई. 5 टेस्ट मैचों की ये सीरीज 2-2 से बराबर रही, लेकिन पहले टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू हुई वनडे सीरीज में गिल इस फॉर्मेट में अपनी कप्तानी की शुरुआत की, जो हार के साथ हुई.

भारत का विजयरथ भी थमा

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था. बारिश की वजह से मैच 50 ओवर की जगह 26 ओवर का खेला गया. भारतीय टीम ने 9 विकेट गंवाकर 136 रन बनाए थे. DLS के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का लक्ष्य दिया गया था. ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया. इसके साथ ही भारत का वनडे में विजयरथ भी थम चुका है. इस साल भारत की वनडे में यह पहली हार है. लगातार 8 मैच जीतने के बाद भारत को यह शिकस्त मिली है.