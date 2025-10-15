Advertisement
शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही शेयर किया पोस्ट, फ्रेम में विराट को देखते ही कमेंट बॉक्स में टूटे फैंस

Shubman Gill: टीम इंडिया 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल ने पहुंचते ही इंस्टाग्राम पर दो फोटोज शेयर की हैं. एक फोटो फ्रेम में विराट कोहली भी नजर आए तो फैंस कमेंट बॉक्स में टूट पड़े.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:56 PM IST
Shubman Gill: टीम इंडिया 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल ने पहुंचते ही इंस्टाग्राम पर दो फोटोज शेयर की हैं. एक फोटो फ्रेम में विराट कोहली भी नजर आए तो फैंस कमेंट बॉक्स में टूट पड़े. मिनटों में गिल की इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स देखने को मिले. इससे पहले विराट और रोहित से गिल की मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल नजर आया था. 

रोहित से की मुलाकात

विराट कोहली और रोहित शर्मा की झलक महीनों बाद टीम इंडिया के साथ देखने को मिली है. पिछली बार दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए थे. नए कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा से भी मुलाकात की. बीसीसीआई ने उन दोनों का प्यार भरा वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में रोहित शर्मा गिल को देखते ही कहते हैं 'अरे हीरो क्या हाल हैं.' अब विराट के साथ गिल ने इंस्टा पोस्ट किया है.

दूसरे फ्रेम में दिखी यंग टीम

शुभमन गिल ने इंस्टा पोस्ट में दो फोटो लगाई हैं. एक फ्रेम में विराट और गिल हैं तो दूसरे में यंग भारतीय टीम दिखाई दी. इस फ्रेम में गिल, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर देखने को मिले. गिल ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'Down Under Australia'. विराट को देखते ही कमेंट बॉक्स में फैंस टूट पड़े. एक यूजर ने लिखा, 'दो भाई दोनों तबाही.' 

ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भारत का ODI स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

