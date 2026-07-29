'शुभमन गिल को ये ऐलान करना होगा...', रोहित शर्मा के ODI फ्यूचर पर पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान, मानेंगे कप्तान?

हालांकि गिल के इस जवाब के बाद भी अटकलों का दौर नहीं थमा. यही वजह है कि अब मोहम्मद कैफ चाहते हैं कि भारतीय कप्तान अधिक स्पष्ट रुख अपनाएं. 39 वर्षीय रोहित शर्मा का अनुभव भारत के लिए बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन उम्र और 2027 विश्व कप को देखते हुए उनके भविष्य पर लगातार चर्चा हो रही है. दूसरी ओर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हाल ही में यह साफ कर चुके हैं कि रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है.