'शुभमन गिल को ये ऐलान करना होगा...', रोहित शर्मा के ODI फ्यूचर पर पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान, मानेंगे कप्तान?

भारतीय क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा 2027 वनडे विश्व कप तक खेलते रहेंगे? इंग्लैंड दौरे से लगातार उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन न तो रोहित शर्मा ने कोई आधिकारिक बयान दिया है और न ही भारतीय टीम प्रबंधन ने स्थिति स्पष्ट की है. ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कप्तान शुभमन गिल को एक अहम सलाह दी है.
कैफ का मानना है कि अगर टीम प्रबंधन की योजना में रोहित शर्मा शामिल हैं तो कप्तान शुभमन गिल को मीडिया के सामने आकर स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए. उनके मुताबिक लगातार उठ रहे सवालों और अफवाहों को खत्म करने का यही सबसे सही तरीका है.
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि शुभमन गिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह बताना चाहिए कि टीम रोहित शर्मा के साथ खड़ी है या नहीं. यदि रोहित भारत की विश्व कप योजनाओं का हिस्सा हैं, तो कप्तान को बिना किसी हिचकिचाहट के इसका ऐलान कर देना चाहिए. इससे बार-बार उठ रहे सवाल खत्म होंगे और टीम का संदेश भी साफ जाएगा.
हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद जब शुभमन गिल से रोहित शर्मा के भविष्य पर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि टीम के भीतर इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है. गिल ने साफ कहा था कि रोहित ने खिलाड़ियों से अपने भविष्य को लेकर कुछ नहीं कहा है और जो बातें चल रही हैं, वे केवल मीडिया में हैं.
हालांकि गिल के इस जवाब के बाद भी अटकलों का दौर नहीं थमा. यही वजह है कि अब मोहम्मद कैफ चाहते हैं कि भारतीय कप्तान अधिक स्पष्ट रुख अपनाएं. 39 वर्षीय रोहित शर्मा का अनुभव भारत के लिए बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन उम्र और 2027 विश्व कप को देखते हुए उनके भविष्य पर लगातार चर्चा हो रही है. दूसरी ओर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हाल ही में यह साफ कर चुके हैं कि रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है.
अब सबकी नजर शुभमन गिल पर है. क्या भारतीय कप्तान मीडिया के सामने आकर रोहित शर्मा के भविष्य पर कोई बड़ा बयान देंगे या फिर यह सस्पेंस आगे भी बरकरार रहेगा? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल सकता है. टीम इंडिया अगली एकदिवसीय सीरीज अपनी सरजमीं पर खेलेगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर को 3 मैचों की ODI सीरीज की शुरुआत होगी.