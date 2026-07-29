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'शुभमन गिल को ये ऐलान करना होगा...', रोहित शर्मा के ODI फ्यूचर पर पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान, मानेंगे कप्तान?

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि शुभमन गिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह बताना चाहिए कि टीम रोहित शर्मा के साथ खड़ी है या नहीं. यदि रोहित भारत की विश्व कप योजनाओं का हिस्सा हैं, तो कप्तान को बिना किसी हिचकिचाहट के इसका ऐलान कर देना चाहिए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 29, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:15 PM IST
'शुभमन गिल को ये ऐलान करना होगा...', रोहित शर्मा के ODI फ्यूचर पर पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान, मानेंगे कप्तान?
Image Credit: शुभमन गिल और रोहित शर्मा बातचीत करते हुए (ANI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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