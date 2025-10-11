Advertisement
trendingNow12957134
Hindi Newsक्रिकेट

शुभमन गिल ने बेरहमी से विंडीज को उधेड़ा, 10वें टेस्ट शतक से जख्मों को बनाया नासूर, रनों की आतिशबाजी से मस्त हुए फैंस

India vs West Indies 2nd Test: भारत के धुरंधर बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को उधेड़कर रख दिया है. शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर प्रचंड प्रहार करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना 10वां शतक ठोका है. शुभमन गिल फिलहाल 177 गेंदों पर 102 रन बनाकर खेल रहे हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 57.63 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 13 चौके और 1 छक्का जमाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 11, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुभमन गिल ने बेरहमी से विंडीज को उधेड़ा, 10वें टेस्ट शतक से जख्मों को बनाया नासूर, रनों की आतिशबाजी से मस्त हुए फैंस

India vs West Indies 2nd Test: भारत के धुरंधर बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को उधेड़कर रख दिया है. शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर प्रचंड प्रहार करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना 10वां शतक ठोका है. शुभमन गिल फिलहाल 177 गेंदों पर 102 रन बनाकर खेल रहे हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 57.63 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 13 चौके और 1 छक्का जमाया है.

शुभमन गिल का 10वां टेस्ट शतक

महज 26 साल की उम्र में ही शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक ठोक दिए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल के अब 19 शतक हो गए हैं. शुभमन गिल के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक हो गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

शुभमन गिल का महारिकॉर्ड

शुभमन गिल का यह कप्तान के रूप में 12 पारियों में पांचवां टेस्ट शतक है. कप्तान के रूप में शुभमन गिल से तेज पांच शतक जड़ने का कमाल एलिस्टेयर कुक (9 पारियां) और सुनील गावस्कर (10 पारियां) ने किया है.

भारतीय कप्तान के एक कैलेंडर वर्ष में पांच टेस्ट शतक

विराट कोहली - साल 2017

विराट कोहली - साल 2018

शुभमन गिल - साल 2025

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज