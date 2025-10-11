शुभमन गिल ने बेरहमी से विंडीज को उधेड़ा, 10वें टेस्ट शतक से जख्मों को बनाया नासूर, रनों की आतिशबाजी से मस्त हुए फैंस

India vs West Indies 2nd Test: भारत के धुरंधर बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को उधेड़कर रख दिया है. शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर प्रचंड प्रहार करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना 10वां शतक ठोका है. शुभमन गिल फिलहाल 177 गेंदों पर 102 रन बनाकर खेल रहे हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 57.63 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 13 चौके और 1 छक्का जमाया है.
शुभमन गिल का 10वां टेस्ट शतक
महज 26 साल की उम्र में ही शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक ठोक दिए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल के अब 19 शतक हो गए हैं. शुभमन गिल के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक हो गए हैं.
शुभमन गिल का महारिकॉर्ड
शुभमन गिल का यह कप्तान के रूप में 12 पारियों में पांचवां टेस्ट शतक है. कप्तान के रूप में शुभमन गिल से तेज पांच शतक जड़ने का कमाल एलिस्टेयर कुक (9 पारियां) और सुनील गावस्कर (10 पारियां) ने किया है.
भारतीय कप्तान के एक कैलेंडर वर्ष में पांच टेस्ट शतक
विराट कोहली - साल 2017
विराट कोहली - साल 2018
शुभमन गिल - साल 2025