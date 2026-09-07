21 गेंदों में ठोके 40 रन, 190.48 की स्ट्राइक रेट से कूटे 7 चौके और 1 छक्का, शुभमन गिल ने मैच में मचाया तहलका

टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने लंबे इंतजार के बाद एक T20 क्रिकेट मैच में अपना जलवा दिखाया है. रविवार (6 सितंबर) को शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में फाजिल्का फाल्कन्स की ओर से खेलते हुए शुभमन गिल ने लुधियाना लॉयंस के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में 40 रन ठोक दिए. शुभमन गिल की पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 190.48 का रहा है. फाजिल्का फाल्कन्स की पारी की शुरुआत करते हुए शुभमन गिल ने भारतीय टीम के अपने साथी अर्शदीप सिंह को भी नहीं बख्शा. मैच के दूसरे ओवर में उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर लगातार दो चौके लगाए. इसके बाद मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज कृष्ण भगत के खिलाफ भी शुभमन गिल ने लगातार दो चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए.
शुभमन गिल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे उनके अर्धशतक की उम्मीद बढ़ गई थी. शुभमन गिल 50 रन का आंकड़ा छू पाते, उससे पहले कार्तिक चड्ढा ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया. फाजिल्का फाल्कन्स की पारी के 10वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सलील अरोड़ा ने शुभमन गिल का आसान कैच लपक लिया. मोहाली में खेला गया यह मुकाबला शुभमन गिल के लिए IPL 2026 फाइनल के बाद पहला T20 मैच था. इससे पहले उन्होंने आखिरी बार 20 ओवर का मुकाबला गुजरात टाइटंस की ओर से IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए उस मुकाबले में शुभमन गिल सिर्फ 8 गेंदों पर 10 रन बना पाए थे.
शुभमन गिल फिलहाल भारतीय T20 इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने भारत के लिए आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में खेला था. इसके बाद जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20I सीरीज से उन्हें बाहर कर दिया गया. इतना ही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी शुभमन गिल को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने 732 रन बनाए थे. इसके बावजूद शुभमन गिल को आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के T20I दौरे के लिए नहीं चुना गया. 2026 एशियन गेम्स के लिए भी उन्हें नजरअंदाज किया गया. इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की T20I सीरीज में भी गिल भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं.
गिल की अगली बड़ी चुनौती वनडे क्रिकेट में नजर आ सकती है. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज में भारतीय टीम के लिए खेलते दिख सकते हैं. यह सीरीज 27 सितंबर से तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी. दूसरा वनडे गुवाहाटी में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को मुल्लांपुर में खेला जाएगा. IPL 2026 फाइनल के बाद अपनी पहली किसी T20 पारी में 190 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाकर गिल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की झलक दिखा दी. हालांकि, भारतीय T20I टीम में उनकी वापसी कब होगी, यह चयनकर्ताओं के फैसले पर निर्भर करेगा. फिलहाल उनकी नजरें वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर है.