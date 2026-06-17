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अब Shubman Gill को याद रखेगी दुनिया...154 ठोक बना दिए 5 दमदार रिकॉर्ड, अजहरुद्दीन से गांगुली तक सबको पछाड़ा

Shubman Gill 154 Runs vs Afghanistan: शुभमन गिल के ये 5 दमदार रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब विश्व क्रिकेट में 'कप्तान शुभमन गिल के युग' की शुरुआत हो चुकी है. आने वाले समय में गिल बल्लेबाजी के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 17, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:19 PM IST
अब Shubman Gill को याद रखेगी दुनिया...154 ठोक बना दिए 5 दमदार रिकॉर्ड, अजहरुद्दीन से गांगुली तक सबको पछाड़ा
Image Credit: Shubman Gill 154 Runs

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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