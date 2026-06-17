Shubman Gill Records vs Afghanistan 2nd ODI: शुभमन गिल इस वक्त चर्चा में हैं. 17 जून को उन्होंने इतिहास रच दिया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ऐसी तबाही मचाई कि भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गजों के रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए. गिल ने महज 110 गेंदों का सामना करते हुए 22 चौके और 2 छक्कों की मदद से 154 रनों की यादगार पारी खेली.
बतौर कप्तान गिल की यह 'क्रिकेट रॉयल्टी' वाली पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दम पर गिल ने राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे भारत के महान कप्तानों और दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए 5 बेहद अद्भुत और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. आइए एक-एक करके जान लेते हैं.
शुभमन गिल ने अपनी 154 रनों की पारी के साथ ही वनडे क्रिकेट में बतौर भारतीय कप्तान सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में पूर्व दिग्गज मोहम्मद अजहरुद्दीन (153*) को पीछे छोड़ दिया है. गिल अब वीरेंद्र सहवाग (219), रोहित शर्मा (208*), सचिन तेंदुलकर (186*), कपिल देव (175*) और विराट कोहली (160*) के बाद इस एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
वनडे इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 150 या उससे अधिक का स्कोर बनाने के मामले में गिल ने दिग्गज सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की बराबरी कर ली है. इन सभी दिग्गजों के नाम वनडे में 2-2 बार 150+ स्कोर दर्ज हैं और गिल ने महज 26 साल की उम्र में यह कारनामा दूसरी बार कर दिखाया है, जो अपने आप में खास है.
गिल का बल्ला जब से कप्तानी के दौर में आया है, वह अलग ही स्तर पर रन बना रहे हैं. बतौर कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (Test+ODI+T20I) में यह शुभमन गिल का 7वां शतक है. इस शतक के साथ ही उन्होंने भारत के महान कप्तान राहुल द्रविड़ (6 शतक) को पीछे छोड़ दिया है. अब उनके आगे सिर्फ सुनील गावस्कर और एमएस धोनी (11 शतक) हैं.
महज 26 साल की उम्र में शुभमन गिल ने अपने इंटरनेशनल करियर का 21वां शतक (11 टेस्ट, 9 वनडे, 1 टी20I) ठोक दिया है. उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में गौतम गंभीर (20 शतक) को पछाड़ दिया है और अब केएल राहुल (22) व वीवीएस लक्ष्मण (23) के रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं.
शुभमन गिल ने अपनी इस धमाकेदार शतकीय पारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 रन भी पूरे कर लिए हैं. कप्तान के तौर पर वनडे में उनका रिकॉर्ड किसी अजूबे से कम नहीं है. गिल ने अब तक 63 वनडे पारियों में 59.09 की लाजवाब औसत और 101.04 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट के साथ 3191 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं.
शुभमन गिल के फॉर्म का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 19 दिनों में उन्होंने तीन अलग-अलग फॉर्मेट में सेंचुरी जमाई हैं. उनके लिए साल 2026 किसी सुनहरे सपने जैसा चल रहा है. गिल ने आईपीएल 2026 के 16 मैचों में 732 रन बनाए. उन्होंने 29 मई को मुल्लांपुर में शतक ठोका था, फिर 6 जून को मुल्लांपुर में ही अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट शतक जमाया और अब 17 जून यानी आज लखनऊ के इकाना मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे शतक लगा दिया. इस तरह उन्होंने 19 दिनों के भीतर तीन फॉर्मेट में शतक ठोककर दुनिया को चौंका दिया है.
टीम इंडिया ने दूसरे वनडे में 49.5 ओवर में 402 रन बनाए हैं. कप्तान गिल ने 110 गेंदों पर 22 चौके और 2 छक्कों की मदद से 154 रन बनाए. नंबर 4 पर आए ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 14 चौके और 7 छक्के लगाकर 125 रनों की उम्दा पारी खेली. रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 48 जबकि श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों पर 26 रनों का योगदान दिया. अफगान टीम के लिए नांगेयालिया खरोती ने 10 ओवर में 76 रन देकर 4 जबकि राशिद खान ने 8 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट निकाले. अफगान टीम को अगर मैच जीतना है तो उसे 50 ओवरों में 403 रन बनाने होंगे.