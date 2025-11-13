IND vs SA: बावुमा का घमंड तोड़ने के लिए शुभमन ने बना लिया मास्टरप्लान! कोलकाता में ऐसे उड़ाएंगे साउथ अफ्रीका की धज्जियां

India vs South Africa, 1st Test: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से कुछ देर बाद टीम इंडिया मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुक्रवार (14 नवंबर) से कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला जाएगा. मैच से पूर्वसंध्या भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन कैसी होने वाली है.

घरेलू जमीन पर भले ही भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन शुभमन गिल की टीम साउथ अफ्रीका को किसी कीमत पर हल्के में नहीं ले सकती है. प्रोटियाज WTC के विजेता हैं और टेम्बा बावुमा की कप्तानी में इस टीम ने अभी तक हार देखी ही नहीं है.

भारत कैसे तोड़ेगा बावुमा का घमंड?

टेम्बा बावुमा का टेस्ट कप्तानी रिकॉर्ड असाधारण है, उन्होंने अपने पहले 10 मैचों में 9 जीत और 1 ड्रॉ का रिकॉर्ड बनाया है. उनके नेतृत्व में अफ्रीकी टीम टेस्ट में अभी तक अपराजित रही है. ईडन गार्डन में होने मैच से पहले शुभमन ने कहा कि हम स्पिन पर दांव लगाएंगे.

शुभमन गिल ने कहा, ''आमतौर पर, सुबह और शाम के सत्रों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है. कुल मिलाकर, जब भी हम भारत में खेलते हैं, स्पिनर आमतौर पर मैच का नतीजा तय करते हैं. आपका स्पिन आक्रमण जितना बेहतर होगा, आपकी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी.''

भारत की स्पिन तिकड़ी उड़ाएंगे अफ्रीका के होश

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की स्पिन तिकड़ी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं. प्लेइंग इलेवन में रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का होना तय माना जा रहा है. जडेजा और सुंदर गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कारगर साबित हो सकते हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग 11:

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.

