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श्रीलंका में शुभमन बन गए 'स्पाइडरमैन', हवा में गोते लगाकर पकड़ा अद्भुत कैच, देखते रह गया बल्लेबाज, VIDEO वायरल

Shubman Gill Catch: श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्पाइडरमैन के अंदाज में शानदार कैच पकड़कर महफिल लूट ली. कुलदीप यादव की गेंद पर उन्होंने श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस का अद्भुत कैच लपका. लंच ब्रेक से पहले श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट गई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 17, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:27 PM IST
श्रीलंका में शुभमन बन गए 'स्पाइडरमैन', हवा में गोते लगाकर पकड़ा अद्भुत कैच, देखते रह गया बल्लेबाज, VIDEO वायरल
Image Credit: Shubman Gill Catch (Screengrabs/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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