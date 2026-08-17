श्रीलंका में शुभमन बन गए 'स्पाइडरमैन', हवा में गोते लगाकर पकड़ा अद्भुत कैच, देखते रह गया बल्लेबाज, VIDEO वायरल

Shubman Gill Catch Video: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का पहला टेस्ट जारी है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पहली पारी में 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम संकट में है. मेजबान ने महज 90 रनों पर 5 प्रमुख विकेट गंवा दिए. गॉल टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अद्भुत कैच पकड़कर महफिल लूट ली. कुलदीप यादव की गेंद पर उन्होंने श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस का शानदार कैच लपका.
शॉट मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल ने अपनी बाईं ओर जबरदस्त छलांग लगाते हुए एक हाथ से जबरदस्त कैच लपककर श्रीलंका को चौथा झटका दिया. उनके इस प्रयास को देखकर बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस के भी होश उड़ गए और उन्हें मायूस होकर ड्रेसिंग रूम लौटना पड़ा. मेंडिस 14 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने.
श्रीलंकाई पारी के 17वें ओवर में ये दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब शॉट मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल अचानक 'स्पाइडरमैन' बन गए और हवा में गोते लगाकर शानदार कैच पकड़ा. उनके इस कैच की सबसे खास बात ये रही कि वो गेंद से बहुत दूर थे और बॉल जमीन को टच करने ही वाली थी कि शुभमन उसपर लपक पड़े. उन्हें पता था कि वो दोनों हाथ से इस कैच को नहीं पकड़ सकेंगे, इसलिए वो गेंद पर एक हाथ से गए और हवा में छलांग लगाकर मुश्किल कैच को आसान बना दिया.
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे टेस्ट में अभी तक टीम इंडिया का दबदबा रहा है. पहली पारी में 462 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और तीसरे दिन के लंच ब्रेक तक श्रीलंका की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी. विकेट का खाता तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खोला. उन्होंने पारी के पहले ओवर में ही ओपनर निशान फर्नांडो को शून्य पर चलता किया.
सिराज ने विकेट का खाता खोला और उसके बाद भारतीय स्पिनरों ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी. अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने इस मैच में अपनी पहली गेंद पर ही विकेट चटकाया. उन्होंने श्रीलंका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंदीमल को पवेलियन की राह दिखाई. इसके बाद सुथार ने ओपनर लाहिरू उदारा को भी आउट कर श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया. सुथार के बाद कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा भी एक्शन में आए और दोनों ने 1-1 विकेट लेकर श्रीलंका को भारी संकट में डाल दिया. खबर लिखे जाने तक श्रीलंका ने तीसरे दिन के लंच ब्रेक तक 5 विकेट खोकर 99 रन बनाए हैं.