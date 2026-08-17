श्रीलंका में शुभमन बन गए 'स्पाइडरमैन', हवा में गोते लगाकर पकड़ा अद्भुत कैच, देखते रह गया बल्लेबाज, VIDEO वायरल

सिराज ने विकेट का खाता खोला और उसके बाद भारतीय स्पिनरों ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी. अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने इस मैच में अपनी पहली गेंद पर ही विकेट चटकाया. उन्होंने श्रीलंका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंदीमल को पवेलियन की राह दिखाई. इसके बाद सुथार ने ओपनर लाहिरू उदारा को भी आउट कर श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया. सुथार के बाद कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा भी एक्शन में आए और दोनों ने 1-1 विकेट लेकर श्रीलंका को भारी संकट में डाल दिया. खबर लिखे जाने तक श्रीलंका ने तीसरे दिन के लंच ब्रेक तक 5 विकेट खोकर 99 रन बनाए हैं.