IPL 2026 Orange Cap: 'प्रिंस' ने 'किंग' से छीन लिया ताज... अब ऑरेंज कैप शुभमन गिल के पास, टॉप-5 में कौन-कौन?

IPL 2026 Orange Cap: आईपीएल 2026 में हर मैच के बाद 'ऑरेंज कैप' जीतने की रेस रोमांचक होते जा रही है. शुक्रवार को हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर इस सीजन अपनी तीसरी जीत दर्ज की. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 50 गेंदों पर 86 रनों की शानदार पारी खेली. इसी के साथ ही 'प्रिंस' ने 'किंग' के सिर से ऑरेंज कैप का ताज छीन लिया है. जी हां, फिलहाल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल शिखर पर हैं. वहीं, आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली नंबर-2 पर खिसक गए हैं.

शुभमन गिल के सिर पर 'ऑरेंज कैप'

दिलचस्प बात ये है कि शुभमन गिल ने इस सीजन में बाकी कई खिलाड़ियों से एक मैच कम खेला है. गुजरात टाइटंस के कप्तान ने अभी तक 4 पारियों में 62.75 की औसत और 156.05 की स्ट्राइक रेट से 251 रन बनाए हैं. विराट कोहली (228 रन) दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं.

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किसके सिर पर पर्पल कैप?

फिलहाल ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों का दबदबा है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी तक 5 मैचों में 16.73 की औसत से 11 विकेट चटकाए हैं. 10 विकेट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज दूसरे और लखनऊ के प्रिंस यादव 9 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

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