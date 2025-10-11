Advertisement
India vs West Indies 2nd Test: टीम इंडिया के धाकड़ कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी बेहतरीन फॉर्म का जबरदस्त ट्रेलर दिखाया है. शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच में रनों की आतिशबाजी करते हुए अपने करियर का 10वां टेस्ट शतक ठोका है. वहीं, एक कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में पांचवां शतक जमाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 11, 2025, 02:55 PM IST
एक शतक से दो बड़े निशाने... गिल ने तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड, बतौर कप्तान धोनी की भी कर ली बराबरी

India vs West Indies 2nd Test: टीम इंडिया के धाकड़ कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी बेहतरीन फॉर्म का जबरदस्त ट्रेलर दिखाया है. शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच में रनों की आतिशबाजी करते हुए अपने करियर का 10वां टेस्ट शतक ठोका है. वहीं, एक कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में पांचवां शतक जमाया है. शुभमन गिल को इसी साल जून में इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले भारत का टेस्ट कप्तान बनाया गया था. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड की धरती पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से 2-2 ड्रॉ करवाई थी.

एक शतक से दो बड़े निशाने

शुभमन गिल ने बतौर कप्तान अभी तक 7 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में 84.81 की बेहतरीन औसत से 933 रन बनाए हैं, जिसमें एक 1 दोहरे शतक समेत 5 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 रन रहा है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई 2025 में खेले गए बर्मिंघम टेस्ट में बनाया था. शुभमन गिल साल 2025 में ही टेस्ट कप्तान बने और उन्होंने इसी साल 5 शतक ठोक डाले. शुभमन गिल ने ऐसा करते ही दो बड़े निशाने लगाए हैं. पहला सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी करना.

गिल ने तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड

शुभमन गिल ने बतौर कप्तान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. सचिन तेंदुलकर ने कप्तान के तौर पर साल 1997 में 17 पारियों में 4 शतक ठोके थे. वहीं, शुभमन गिल ने एक कप्तान के तौर पर साल 2025 में अभी तक 12 पारियों में 5 शतक जड़ दिए हैं. बात सिर्फ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि शुभमन गिल ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक कीर्तिमान की भी बराबरी कर ली है.

गिल ने धोनी की कर ली बराबरी

शुभमन गिल ने एक कप्तान के रूप में अपने पांचवें टेस्ट शतक के साथ महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान रहते अपने टेस्ट करियर में पांच शतक लगाए थे. वहीं, बल्लेबाज के रूप में उनके नाम पर ओवरऑल 6 टेस्ट शतक दर्ज हैं. शुभमन गिल ने एक कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है. रोहित शर्मा ने कप्तान रहते अपने टेस्ट करियर में 4 शतक लगाए थे. वहीं, बल्लेबाज के रूप में 'हिटमैन' के नाम पर ओवरऑल 12 टेस्ट शतक दर्ज हैं. शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में 5 टेस्ट शतक और बल्लेबाज के रूप में ओवरऑल 10 टेस्ट शतक ठोके हैं.

भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा शतक

1. विराट कोहली- 20 शतक

2. सुनील गावस्कर- 11 शतक

3. मोहम्मद अजहरुद्दीन - 9 शतक

4. सचिन तेंदुलकर- 7 शतक

5. शुभमन गिल- 5 शतक

6. महेंद्र सिंह धोनी - 5 शतक

7. सौरव गांगुली - 5 शतक

8. मंसूर अली खान पटौदी - 5 शतक

9. राहुल द्रविड़ - 4 शतक

10. रोहित शर्मा- 4 शतक

Shubman Gill

