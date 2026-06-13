Shubman Gill Catch: भारत ने धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच को 7 विकेट से जीत लिया. बारिश की वजह से मुकाबला 25-25 ओवर का हुआ था. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 194 रन बनाए थे. भारत ने 3 विकेट खोकर 22.5 ओवरों में आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बैटिंग से पहले फील्डिंग के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिससे करोड़ों भारतीय फैंस की धड़कनें रुक गईं. स्लिप में फील्डिंग करते हुए शुभमन ने करिश्माई कैच पकड़ा. कई फैंस तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये ODI क्रिकेट इतिहास में स्लिप की दिशा में सबसे बेहतरीन कैच है.
शुभमन गिल ने ये करिश्मा 22वें ओवर में किया. डेब्यूटेंट हर्ष दुबे की गेंद पर अफगानिस्तान के बल्लेबाज अल्लाह गजनफर ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की. गेंद ने बैट का बाहरी किनारा लिया और गोली की रफ्तार से स्लिप की दिशा में गई. यहां फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल ने सुपरमैन की तरह बॉल को लपक लिया.
इस कैच की सबसे खास बात ये थी कि स्पिनर के खिलाफ स्लिप में खड़े फील्डर को उम्मीद रहती है कि गेंद उनके पास ग्राउंड के ठीक ऊपर आएगी. यही वजह है कि स्पिनरों के खिलाफ स्लिप में मौजूद खिलाड़ी झुककर खड़े होते हैं. लेकिन गजनफर की शॉट तेजी से शुभमन के चेस्ट हाइट पर थी और उनसे दूर भी. शुभमन गिल ने एक हाथ से कैच को पकड़ा और फिर डाइव लगाकर संतुलन बनाए रखा. जिस रफ्तार से वो गेंद की तरफ गए वो वाकई में काबिल ए तारीफ है. मैच के बाद जब उनसे इस कैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''मैंने इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा अच्छे कैच नहीं पकड़े थे. इसलिए ये कैच लेकर बहुत खुश हूं.
अफगानिस्तान की तरफ से पहले वनडे में स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने तूफानी शतक ठोका. महज 48 गेंदों पर उन्होंने भारत के खिलाफ पहली और ODI करियर की 9वीं सेंचुरी जड़ी. वो इसके साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. हालांकि, इसके बावजूद अफगानिस्तान की टीम ये मैच नहीं जीत सकी. इसके पीछे की बड़ी वजह ये रही कि गुरबाज ने अकेले 102 रन बनाए और बाकी के 10 बल्लेबाज सिर्फ 92 रन जोड़ सके.