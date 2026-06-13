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शुभमन नहीं 'सुपरमैन' कहिए... गिल के इस कैच को देख थम गई करोड़ों फैंस की धड़कनें, किसी को नहीं हुआ यकीन

Shubman Gill Catch: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बैटिंग से पहले फील्डिंग के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिससे करोड़ों भारतीय फैंस की धड़कनें रुक गईं. स्लिप में फील्डिंग करते हुए शुभमन ने करिश्माई कैच पकड़ा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:02 PM IST
शुभमन नहीं 'सुपरमैन' कहिए... गिल के इस कैच को देख थम गई करोड़ों फैंस की धड़कनें, किसी को नहीं हुआ यकीन

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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