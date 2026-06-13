इस कैच की सबसे खास बात ये थी कि स्पिनर के खिलाफ स्लिप में खड़े फील्डर को उम्मीद रहती है कि गेंद उनके पास ग्राउंड के ठीक ऊपर आएगी. यही वजह है कि स्पिनरों के खिलाफ स्लिप में मौजूद खिलाड़ी झुककर खड़े होते हैं. लेकिन गजनफर की शॉट तेजी से शुभमन के चेस्ट हाइट पर थी और उनसे दूर भी. शुभमन गिल ने एक हाथ से कैच को पकड़ा और फिर डाइव लगाकर संतुलन बनाए रखा. जिस रफ्तार से वो गेंद की तरफ गए वो वाकई में काबिल ए तारीफ है. मैच के बाद जब उनसे इस कैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''मैंने इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा अच्छे कैच नहीं पकड़े थे. इसलिए ये कैच लेकर बहुत खुश हूं.