IND vs AFG: टेस्ट इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत, टूटा 8 साल पुराना महारिकॉर्ड, छा गया डेब्यूटेंट

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबला महज 3 दिन में ही खत्म हो चुका है. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहली पारी में 564 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. जवाब में अफगानिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. 300 रन से मुकाबले को जीतकर भारत ने अपने टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है. पहली पारी में अफगानिस्तान की टीम 152 के स्कोर पर सिमट गई जबकि फॉलोआन में 112 रन ही बनाने में कामयाब हुई.