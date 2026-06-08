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IND vs AFG: टेस्ट इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत, टूटा 8 साल पुराना महारिकॉर्ड, छा गया डेब्यूटेंट

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबला महज 3 दिन में ही खत्म हो चुका है. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहली पारी में 564 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. जवाब में अफगानिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. 300 रन से मुकाबले को जीतकर भारत ने अपने टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:40 PM IST
IND vs AFG: टेस्ट इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत, टूटा 8 साल पुराना महारिकॉर्ड, छा गया डेब्यूटेंट
Image Credit: India vs Afghanistan

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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