Advertisement
trendingNow12955246
Hindi Newsक्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट में खूंखार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल, इतने वक्त में तोड़ देंगे विराट कोहली के शतकों का रिकॉर्ड

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इन दिनों अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. टीम इंडिया आज (10 अक्टूबर) वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. शुभमन गिल ने इस साल 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 64.38 की जबरदस्त औसत से 837 रन बनाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 10, 2025, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेस्ट क्रिकेट में खूंखार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल, इतने वक्त में तोड़ देंगे विराट कोहली के शतकों का रिकॉर्ड

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इन दिनों अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. टीम इंडिया आज (10 अक्टूबर) वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. शुभमन गिल ने इस साल 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 64.38 की जबरदस्त औसत से 837 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 4 शतक और 1 अर्धशतक ठोका है. शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इस दौरान 269 रन रहा है. टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास के बाद शुभमन गिल ने इस दिग्गज बल्लेबाज की फेवरेट पोजीशन नंबर-4 पर बैटिंग करना शुरू कर दी, इसके बाद तो मानों शुभमन गिल के करियर पर चार चांद लग गए.

टेस्ट क्रिकेट में खूंखार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में शुभमन गिल ने 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 73.09 की बेहतरीन औसत से 804 रन बनाए हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 सीजन में अभी भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो-दो टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट खेलने हैं, ऐसे में शुभमन गिल के पास मौजूदा चक्र में 2000 से अधिक रन बनाने का अच्छा मौका है. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली के उत्तराधिकारी बनेंगे शुभमन गिल

क्रिकेट के जानकार शुभमन गिल को विराट कोहली का सबसे बेहतरीन उत्तराधिकारी बता रहे हैं. भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अभी तक शुभमन गिल 35 मैचों में 41.66 की औसत से 2500 रन बना चुका है. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 8 शतक और 7 अर्धशतक ठोके हैं. शुभमन गिल ने अपना टेस्ट डेब्यू 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में किया था. साल 2020 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से अभी तक शुभमन गिल ने 5 वर्षों के अंदर ही टेस्ट फॉर्मेट में 8 शतक ठोक दिए हैं.

विराट कोहली के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे शुभमन गिल

शुभमन गिल की उम्र अभी सिर्फ 25 साल ही है और वह विराट कोहली के 30 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के सबसे बड़े दावेदार हैं. शुभमन गिल के नाम फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में 8 शतक दर्ज हैं. विराट कोहली के 30 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने से शुभमन गिल अभी 23 सेंचुरी दूर हैं. शुभमन गिल अगर अगले 10 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलने में कामयाब रहते हैं तो वह बड़ी आसानी से विराट कोहली के 30 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं. शुभमन गिल अगर 35 की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो वह 30 से ज्यादा टेस्ट शतक ठोक डालेंगे.

इतने वक्त में विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे शुभमन गिल

विराट कोहली के 30 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शुभमन गिल को अगले 10 वर्षों तक हर साल 2 से 3 सेंचुरी लगानी होगी. साल 2025 से लेकर साल 2035 तक शुभमन गिल अगर हर वर्ष 3 टेस्ट शतक भी लगाते हैं तो वह कम से कम 38 टेस्ट शतक पूरे कर लेंगे. शुभमन गिल जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उसे देखते हुए वह अगले 10 से 15 साल तक भारत के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत