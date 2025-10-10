टेस्ट क्रिकेट में खूंखार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल, इतने वक्त में तोड़ देंगे विराट कोहली के शतकों का रिकॉर्ड

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इन दिनों अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. टीम इंडिया आज (10 अक्टूबर) वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. शुभमन गिल ने इस साल 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 64.38 की जबरदस्त औसत से 837 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 4 शतक और 1 अर्धशतक ठोका है. शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इस दौरान 269 रन रहा है. टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास के बाद शुभमन गिल ने इस दिग्गज बल्लेबाज की फेवरेट पोजीशन नंबर-4 पर बैटिंग करना शुरू कर दी, इसके बाद तो मानों शुभमन गिल के करियर पर चार चांद लग गए.

टेस्ट क्रिकेट में खूंखार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में शुभमन गिल ने 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 73.09 की बेहतरीन औसत से 804 रन बनाए हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 सीजन में अभी भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो-दो टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट खेलने हैं, ऐसे में शुभमन गिल के पास मौजूदा चक्र में 2000 से अधिक रन बनाने का अच्छा मौका है. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

विराट कोहली के उत्तराधिकारी बनेंगे शुभमन गिल

क्रिकेट के जानकार शुभमन गिल को विराट कोहली का सबसे बेहतरीन उत्तराधिकारी बता रहे हैं. भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अभी तक शुभमन गिल 35 मैचों में 41.66 की औसत से 2500 रन बना चुका है. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 8 शतक और 7 अर्धशतक ठोके हैं. शुभमन गिल ने अपना टेस्ट डेब्यू 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में किया था. साल 2020 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से अभी तक शुभमन गिल ने 5 वर्षों के अंदर ही टेस्ट फॉर्मेट में 8 शतक ठोक दिए हैं.

विराट कोहली के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे शुभमन गिल

शुभमन गिल की उम्र अभी सिर्फ 25 साल ही है और वह विराट कोहली के 30 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के सबसे बड़े दावेदार हैं. शुभमन गिल के नाम फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में 8 शतक दर्ज हैं. विराट कोहली के 30 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने से शुभमन गिल अभी 23 सेंचुरी दूर हैं. शुभमन गिल अगर अगले 10 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलने में कामयाब रहते हैं तो वह बड़ी आसानी से विराट कोहली के 30 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं. शुभमन गिल अगर 35 की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो वह 30 से ज्यादा टेस्ट शतक ठोक डालेंगे.

इतने वक्त में विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे शुभमन गिल

विराट कोहली के 30 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शुभमन गिल को अगले 10 वर्षों तक हर साल 2 से 3 सेंचुरी लगानी होगी. साल 2025 से लेकर साल 2035 तक शुभमन गिल अगर हर वर्ष 3 टेस्ट शतक भी लगाते हैं तो वह कम से कम 38 टेस्ट शतक पूरे कर लेंगे. शुभमन गिल जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उसे देखते हुए वह अगले 10 से 15 साल तक भारत के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं.