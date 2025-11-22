Advertisement
शुभमन की चोट ने बढ़ाई गंभीर की टेंशन, SA के खिलाफ ODI में कौन होगा कैप्टन? रेस में सबसे आगे ये खिलाड़ी

IND vs SA ODI Series: शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं. बड़ा सवाल ये है कि अगर शुभमन ODI में उपलब्ध नहीं होते हैं तो कप्तानी का जिम्मा कौन संभालेगा? क्या हेड कोच और चयनकर्ता पंत पर ही दांव लगाएंगे या किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाएगी?

Nov 22, 2025, 09:19 PM IST
SA के खिलाफ ODI में कौन होगा कैप्तन?
SA के खिलाफ ODI में कौन होगा कैप्टन?

IND vs SA ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमें तीन मैचों की एकदिवसीय शृंखला भी खेलेगी. 30 नवंबर से शुरू होने वाली सीरीज से पहले हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के सामने बड़ी मुसीबत है. दरअसल, शुभमन गिल की गर्दन ने टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है. शुभमन चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं और अब ये पता चला है कि वो आगामी वनडे सीरीज भी मिस करेंगे.

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं. बड़ा सवाल ये है कि अगर शुभमन ODI में उपलब्ध नहीं होते हैं तो कप्तानी का जिम्मा कौन संभालेगा? क्या हेड कोच और चयनकर्ता पंत पर ही दांव लगाएंगे या किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाएगी? आइए जानते हैं कि कप्तानी की दावेदारी में सबसे आगे कौन है.

रेस में सबसे आगे हैं केएल राहुल 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में अगर शुभमन गिल उपलब्ध नहीं रहते हैं तो कप्तानी का भार स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल उठा सकते हैं. इस रेस में सबसे आगे फिलहाल वही हैं. राहुल के पास भारत की कप्तानी करने का अनुभव भी है, वहीं प्लेइंग इलेवन में भी उनकी जगह सुनिश्चित है. बता दें कि चयनकर्ताओं के लिए टेंशन का सबब इसलिए भी है, क्योंकि उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हैं. हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बीसीसीआई से रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर शुभमन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी और श्रेयस को उनका डिप्टी नियुक्त किया था.

केएल राहुल का कप्तानी रिकॉर्ड 

केएल राहुल को भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी का संक्षिप्त अनुभव है। उन्होंने जनवरी 2022 में जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में पहली बार टेस्ट में टीम की कमान संभाली थी। राहुल ने 12 ODI मैचों में भारत का नेतृत्व किया है. 8 में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. ओवरऑल, उन्होंने 16 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 11 में भारत को जीत मिली है और 5 में हार झेलनी पड़ी है. इस दौरान उनका जीत प्रतिशत 68.75 है.

ये भी पढ़ें: इस गेंदबाज को सामने देख कांपने लगते थे बल्लेबाज, दर्ज है टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट लेने का महारिकॉर्ड

 

