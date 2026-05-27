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Hindi Newsक्रिकेटक्वालीफायर में हार से नाराज गिल... किन खिलाड़ियों पर फोड़ा ठीकरा? कहा- हम टीम मीटिंग और..

क्वालीफायर में हार से नाराज गिल... किन खिलाड़ियों पर फोड़ा ठीकरा? कहा- हम टीम मीटिंग और..

RCB vs GT Qualifier 1: आईपीएल 2026 को पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है. आरसीबी ने गुजरात के खिलाफ क्वालीफायर-1 में 92 रन की जीत से फाइनल का टिकट कटाया. इस मैच में आरसीबी की एकतरफा जीत नजर आई. हार के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल नाराज नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 27, 2026, 05:52 AM IST
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Shubman Gill
Shubman Gill

RCB vs GT Qualifier 1: आईपीएल 2026 को पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है. आरसीबी ने गुजरात के खिलाफ क्वालीफायर-1 में 92 रन की जीत से फाइनल का टिकट कटाया. इस मैच में आरसीबी की एकतरफा जीत नजर आई. हार के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल नाराज नजर आए. गुजरात के सामने आरसीबी ने 255 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में गुजरात की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. इतने बड़े टारगेट में उस खिलाड़ी का योगदान था, जिसके 2 कैच गुजरात की टीम ने छोड़े. 

कप्तान पाटीदार की शानदार पारी

आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्यौता गुजरात की तरफ से मिला था. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 43 रन की पारी खेलकर टीम को जोरदार शुरुआत दी. क्रुणाल पांड्या (43) और देवदत्त पडिक्कल 30 ने भी ठीक-ठाक रन बनाए, लेकिन असली हीरो रजत पाटीदार थे. पाटीदार ने लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से महज 33 गेंद में 93 रन की नाबाद पारी खेली. इस पारी में 9 छक्के और 5 चौके देखने को मिले. लेकिन इस पारी के दौरान उनके दो कैच गुजरात के प्लेयर्स ने छोड़े. एक कैच रबाडा ने जबकि एक बटलर और कुलवंत से छूटा. 

नाराज दिखे गिल

क्वालीफायर में हार के बाद कप्तान गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि 12वें-13वें ओवर तक हम काफी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी फील्डिंग उस स्तर की थी; हमने कुछ कैच छोड़े और हमारी ग्राउंड फील्डिंग भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी. यह उन मैचों में से एक है जिसे हम भूलकर मोहाली में नई शुरुआत करना चाहेंगे.'

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मीटिंग में फील्डिंग पर होगी बात

गिल ने ट्रेनिंग के दौरान फील्डिंग की इन गलतियों पर काम करने के सवाल पर कहा, 'नहीं, यह निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिस पर हम टीम मीटिंग्स और प्रैक्टिस सेशंस में बात करते हैं. लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आज का दिन हमारा था. जोश तो पूरा था, लेकिन दबाव वाले हालात में हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. यह सब अच्छी शुरुआत मिलने पर निर्भर करता है. अगर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिल जाए और इस तरह के मैदान पर हम जानते हैं कि गेंद तेज़ी से बाउंड्री की ओर जाती है और आउटफील्ड भी बहुत तेज है. अगर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिल जाती तो विकेट के मिजाज और जिस तरह के मैदान पर हम खेल रहे थे, उसे देखते हुए कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता था.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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