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Hindi Newsक्रिकेट100 छक्के.... 4 शतक और 2822 रन, इस महारिकॉर्ड के लिए शुभमन गिल को दुनिया कर रही सलाम, रच दिया इतिहास

100 छक्के.... 4 शतक और 2822 रन, इस महारिकॉर्ड के लिए शुभमन गिल को दुनिया कर रही सलाम, रच दिया इतिहास

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से धमाका कर डाला और अपनी टीम की जीत की नींव रखी. शुभमन गिल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस मैच में 18 गेंद पर 43 रन ठोक दिए. शुभमन गिल ने 238.89 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 3 छक्के उड़ाए. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 01, 2026, 08:36 AM IST
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100 छक्के.... 4 शतक और 2822 रन, इस महारिकॉर्ड के लिए शुभमन गिल को दुनिया कर रही सलाम, रच दिया इतिहास

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से धमाका कर डाला और अपनी टीम की जीत की नींव रखी. शुभमन गिल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस मैच में 18 गेंद पर 43 रन ठोक दिए. शुभमन गिल ने 238.89 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 3 छक्के उड़ाए. शुभमन गिल ने इसी के साथ ही एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

शुभमन गिल ने बनाया महारिकॉर्ड

शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है. शुभमन गिल IPL में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस (GT) के लिए 100 छक्कों का महारिकॉर्ड बनाने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में 3 छक्कों की जरूरत थी. शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के दौरान दूसरे ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के खिलाफ 2 छक्के लगाकर यह उपलब्धि हासिल कर ली. शुभमन गिल ने इससे पहले गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार को तीसरी ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था.

IPL में गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

1. शुभमन गिल - 100 छक्के

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2. साई सुदर्शन - 69 छक्के

3. डेविड मिलर - 44 छक्के

4. जोस बटलर - 39 छक्के

5. हार्दिक पांड्या - 27 छक्के

100 छक्के.... 4 शतक और 2822 रन

शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस (GT) के लिए अभी तक 68 IPL मैचों में 46.26 की औसत और 150.50 की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 2822 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 129 रन रहा है. शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस (GT) के लिए IPL में 269 चौके और 100 छक्के लगाए हैं. IPL में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल के बाद साई सुदर्शन का नाम आता है, जिन्होंने अभी तक 69 छक्के लगाए हैं.

विराट कोहली के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL में एक ही टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 13 गेंदों में 28 रन बनाए. विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इस फ्रेंचाइजी के लिए 276 IPL मैचों में 306 छक्के जड़े हैं. वह दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने IPL में एक ही टीम के लिए 300 से ज्यादा छक्के लगाए हैं. IPL में एक ही टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा का नाम आता है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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