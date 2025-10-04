शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में ठोका ‘तिहरा शतक’, पूरी दुनिया में बोल रही भारत के इस कप्तान की तूती

India vs West Indies 1st Test: लोगों को यह बात अचंभा लगेगी, लेकिन भारत के टेस्ट कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में ‘तिहरा शतक’ ठोक दिया है. इस महारिकॉर्ड को बनाने के बाद पूरी दुनिया में भारत के इस कप्तान की तूती बोल रही है. बता दें कि टीम इंडिया ने अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम पर शिकंजा कस लिया है. भारत ने पहली पारी में वेस्टइंडीज पर 286 रन की बढ़त लेने के बाद जीत की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं.

शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में ठोका ‘तिहरा शतक’

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी इस टेस्ट मैच के दौरान शुभमन गिल ने अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक दिया है. दरअसल, शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने 300 चौके पूरे कर लिए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में चौकों का 'तिहरा शतक' पूरा कर लिया है. भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. शुभमन गिल ने इस साल 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 64.38 की जबरदस्त औसत से 837 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 4 शतक और 1 अर्धशतक ठोका है. इस दौरान शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 रन रहा है.

पूरी दुनिया में बोल रही भारत के इस कप्तान की तूती

शुभमन गिल को इस साल इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले भारत का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया था. दुनियाभर के दिग्गज यह दावा कर रहे थे कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड की धरती पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 5-0 से हारेगी. शुभमन गिल ने लोगों की परवाह नहीं की और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 75.40 की जबरदस्त औसत से 754 रन ठोक दिए. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 4 शतक ठोके. शुभमन गिल ने इसी दौरे पर इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 269 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. शुभमन गिल ने यह कमाल बतौर कप्तान किया. टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की यह डेब्यू सीरीज थी.

भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार

शुभमन गिल की कप्तानी में इस साल टीम इंडिया ने जून से अगस्त तक इंग्लैंड की धरती पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी और उसे 2-2 से ड्रॉ करवाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. शुभमन गिल ने कुल मिलाकर भारत के लिए अभी तक 37 टेस्ट मैच खेले हैं और 41.36 की औसत से 2647 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने अभी तक 300 चौके और 43 छक्के जमाए हैं. भारत का यह कप्तान टेस्ट फॉर्मेट में 9 शतक और 8 अर्धशतक जड़ चुका है. शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट में अगले सुपरस्टार की तरह देखा जा रहा है. आने वाले समय में शुभमन गिल अगर तीनों फॉर्मेट्स में भारत की कप्तानी करेंगे तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी.