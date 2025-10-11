सुपरहिट शुभमन... राजधानी में 'प्रिंस' ने जमाई धाक, शतक से कर ली 'किंग कोहली' के खास रिकॉर्ड की बराबरी

Shubman Gill Century: देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय क्रिकेट के 'प्रिंस' शुभमन गिल ने अपना जलवा दिखाया. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन (शनिवार) को अरुण जेटली स्टेडियम में शतक लगाकर इतिहास रच दिया.
Shubman Gill Century: देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय क्रिकेट के 'प्रिंस' शुभमन गिल ने अपना जलवा दिखाया. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन (शनिवार) को अरुण जेटली स्टेडियम में शतक लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने क्रिकेट के 'किंग' कहे जाने वाले विराट कोहली के स्पेशल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. यहां तक कि एक मामले में तो कोहली को भी पीछे छोड़ दिया.
बतौर कप्तान गिल के 5 शतक
शुभमन ने भारत की पारी के 130वें ओवर की पांचवीं गेंद पर तीन रन लेकर अपना शतक पूरा किया. यह उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक है. गिल का कप्तान के रूप में यह सातवां टेस्ट मैच है और उन्होंने इस दौरान 5 शतक भी जड़ दिए. गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और 2 छक्के लगाए. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी को 518/5 के स्कोर पर घोषित किया. गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 175, साई सुदर्शन ने 87, ध्रुव जुरेल ने 44, नीतीश कुमार रेड्डी ने 43 और केएल राहुल ने 38 रन बनाए.
कोहली के क्लब में शामिल हुए गिल
गिल ने बतौर कप्तान पांचवां शतक लगाते ही एक खास उपलब्धि हासिल कर ली. वह एक कैलेंडर ईयर में इतने सैकड़े लगाने वाले भारत के दूसरे कप्तान बन गए. उनसे पहले विराट कोहली ने ऐसा किया था. कोहली ने तो दो बार यह कारनामा किया था. कोहली ने 2017 और 2018 में 5-5 शतक लगाए थे.
इस मामले में कोहली से हुए आगे
कप्तान के रूप में 12 पारियों में शुभमन गिल का यह पांचवां टेस्ट शतक है. केवल एलेस्टेयर कुक (9 पारी) और सुनील गावस्कर (10 पारी) ही गिल के 12 पारियों में तेज पांच शतक से आगे हैं. भारतीय कप्तान ने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया. कोहली ने 18 पारियों में बतौर कप्तान 5 शतक पूरे किए थे.