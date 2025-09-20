सेलेक्टर्स और गंभीर का तगड़ा ब्लंडर, टी20 खेलने के लायक नहीं ये क्रिकेटर! करोड़ों फैंस के सामने आ गई सच्चाई
Advertisement
trendingNow12929587
Hindi Newsक्रिकेट

सेलेक्टर्स और गंभीर का तगड़ा ब्लंडर, टी20 खेलने के लायक नहीं ये क्रिकेटर! करोड़ों फैंस के सामने आ गई सच्चाई

BCCI की सेलेक्शन कमिटी और हेड कोच गौतम गंभीर ने तगड़ा ब्लंडर कर दिया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर शुभमन गिल को भारत का टी20 उपकप्तान बनाया, लेकिन इस फॉर्मेट में वह टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के हकदार नजर नहीं आ रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 20, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेलेक्टर्स और गंभीर का तगड़ा ब्लंडर, टी20 खेलने के लायक नहीं ये क्रिकेटर! करोड़ों फैंस के सामने आ गई सच्चाई

BCCI की सेलेक्शन कमिटी और हेड कोच गौतम गंभीर ने तगड़ा ब्लंडर कर दिया है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर शुभमन गिल को भारत का टी20 उपकप्तान बनाया, लेकिन इस फॉर्मेट में वह टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के हकदार नजर नहीं आ रहे हैं. एशिया कप 2025 से पहले शुभमन गिल को न सिर्फ भारत का टी20 उपकप्तान बनाया गया, बल्कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी को तोड़कर उन्हें ओपनिंग पोजीशन में फिक्स कर दिया गया. हालांकि एशिया कप 2025 में जब शुभमन गिल लगातार दो मैचों में फ्लॉप हुए तो प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह को लेकर बड़े-बड़े सवाल उठ रहे हैं.

टी20 खेलने के लायक नहीं ये क्रिकेटर!

शुभमन गिल ने एशिया कप 2025 के पहले तीन मैचों में सिर्फ 35 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने UAE के खिलाफ पहले मैच में नाबाद 20 रन, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 10 रन और ओमान के खिलाफ मैच में सिर्फ 5 रन ही बनाए हैं. ऐसे में बतौर टी20 ओपनर शुभमन गिल की ओपनिंग में जगह को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं. टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की भारत की टी20 टीम में जगह नहीं बनती है. शुभमन गिल ने भारत के लिए अभी तक 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 139.63 की स्ट्राइक रेट से 613 रन बनाए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इसके अलावा अभी तक 118 IPL मैचों में 138.72 की स्ट्राइक रेट से 3866 रन बनाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

करोड़ों फैंस के सामने आ गई सच्चाई

टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल स्ट्राइक रेट के मामले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने मार खा जाते हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शुभमन गिल भारत की टी20 टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं. वहीं, संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अभी तक 45 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 150.32 की स्ट्राइक रेट से 917 रन बनाए हैं. संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक और 3 अर्धशतक ठोके हैं. दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने इसके अलावा अभी तक 177 IPL मैचों में 139.04 की स्ट्राइक रेट से 4704 रन बनाए हैं.

शुभमन गिल से बेहतर हैं संजू सैमसन

संजू सैमसन की बात करें तो उन्हें UAE और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैचों में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था. ओमान के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में संजू सैमसन को नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया. 30 साल के भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने ओमान के खिलाफ इस मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली. संजू सैमसन ने 124.44 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 चौके और 3 छक्के लगाए. ओपनिंग हो या मिडिल ऑर्डर संजू सैमसन ने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वहीं, शुभमन गिल चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के सपोर्ट के बावजूद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

PM मोदी आज करेंगे भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, जानिए क्या है खासियत
Mumbai International Cruise Terminal
PM मोदी आज करेंगे भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, जानिए क्या है खासियत
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
;