कोलकाता टेस्ट: शुभमन गिल के निशाने पर ये प्रचंड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज आज से कोलकाता में होगा. पहला टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 बजे से ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में होने वाले पहले टेस्ट मैच के दौरान शुभमन गिल के निशाने पर एक प्रचंड रिकॉर्ड होगा. शुभमन गिल इस मैच में 54 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे.

शुभमन के निशाने पर ये प्रचंड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में होने वाले पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल अगर 54 रन बना लेते हैं, तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. वहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के किसी एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल भारत के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे.

इतिहास रचने की कगार पर गिल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में अभी तक शुभमन गिल ने 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 78.83 की बेहतरीन औसत से 946 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 5 शतक और 1 अर्धशतक भी जमाया है. शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इस दौरान 269 रन रहा है. शुभमन गिल को 1000 रन का जादुई आंकड़ा छूने के लिए केवल 54 रन की दरकार है.

साल 2025 में कुल 979 रन बना चुके गिल

शुभमन गिल कप्तानी मिलने के बाद से प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं. साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाने वाले गिल इस साल खेले कुल 8 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 979 रन बना चुके हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत कोलकाता में आज से हो रही है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि ईडन गार्डन उनके लिए बेहद खास रहा है.