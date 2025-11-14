Advertisement
trendingNow13001363
Hindi Newsक्रिकेट

कोलकाता टेस्ट: शुभमन गिल के निशाने पर ये प्रचंड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज आज से कोलकाता में होगा. पहला टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 बजे से ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में होने वाले पहले टेस्ट मैच के दौरान शुभमन गिल के निशाने पर एक प्रचंड रिकॉर्ड होगा. शुभमन गिल इस मैच में 54 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 14, 2025, 07:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलकाता टेस्ट: शुभमन गिल के निशाने पर ये प्रचंड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज आज से कोलकाता में होगा. पहला टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 बजे से ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में होने वाले पहले टेस्ट मैच के दौरान शुभमन गिल के निशाने पर एक प्रचंड रिकॉर्ड होगा. शुभमन गिल इस मैच में 54 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे.

शुभमन के निशाने पर ये प्रचंड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में होने वाले पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल अगर 54 रन बना लेते हैं, तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. वहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के किसी एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल भारत के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास रचने की कगार पर गिल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में अभी तक शुभमन गिल ने 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 78.83 की बेहतरीन औसत से 946 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 5 शतक और 1 अर्धशतक भी जमाया है. शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इस दौरान 269 रन रहा है. शुभमन गिल को 1000 रन का जादुई आंकड़ा छूने के लिए केवल 54 रन की दरकार है.

साल 2025 में कुल 979 रन बना चुके गिल

शुभमन गिल कप्तानी मिलने के बाद से प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं. साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाने वाले गिल इस साल खेले कुल 8 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 979 रन बना चुके हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत कोलकाता में आज से हो रही है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि ईडन गार्डन उनके लिए बेहद खास रहा है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी भारत के खिलाफ आतंकी 'ऑपरेशन' की साझेदार डॉक्टर शाहीन... दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार खुलासे
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी भारत के खिलाफ आतंकी 'ऑपरेशन' की साझेदार डॉक्टर शाहीन... दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार खुलासे
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार