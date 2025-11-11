शुभमन गिल करेंगे कमाल, बाबर आजम को पीछे छोड़ रचेंगे नया इतिहास, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा नाम

भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के टॉप स्कोरर हैं. गिल ओवरऑल इस फेहरिस्त में 10वें पायदान पर हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. ऐसे में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के पास बाबर आजम का रिकॉर्ड ध्वस्त करने का जबरदस्त मौका है. अगर गिल इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो वह WTC में एशिया से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

बाबर हैं नंबर 7

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी हैं. वह 10 खिलाड़ियों की फेहरिस्त में सातवें पायदान पर हैं. बाबर ने 38 मैचों की 70 पारियों में 47.89 की धमाकेदार औसत से 3129 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान बाबर ने 8 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं.

10वें पायदान पर गिल

वहीं, अगर बात करें भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बारे में तो उन्होंने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेले 39 मैचों की 72 पारियों में 43.78 की औसत से 2839 रन बनाए हैं. इस दौरान गिल ने 10 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, गिल का उच्चतम स्कोर 269 रनों का रहा है.

बाबर को देंगे पछाड़

गौरतलब है फिलहाल भारतीय कप्तान शुभमन गिल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम से इस मामले में खास पीछे नहीं हैं. शुभमन गिल बाबर से महज 290 रन पीछे हैं. अगर वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की सीरीज में 300 रन बना लेते हैं, तो वह नंबर 1 एशियाई बल्लेबाज बन जाएंगे. इस मामले में नंबर 1 पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट का नाम है. रूट ने ओवरऑल 69 मैचों की 126 पारियों में 6080 रन बनाने का ऐतिहासिक कारनामा किया है.

