Advertisement
trendingNow12997304
Hindi Newsक्रिकेट

शुभमन गिल करेंगे कमाल, बाबर आजम को पीछे छोड़ रचेंगे नया इतिहास, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा नाम

भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के टॉप स्कोरर हैं. गिल ओवरऑल इस फेहरिस्त में 10वें पायदान पर हैं. अगर गिल इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो वह WTC में एशिया से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के टॉप स्कोरर हैं. गिल ओवरऑल इस फेहरिस्त में 10वें पायदान पर हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. ऐसे में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के पास बाबर आजम का रिकॉर्ड ध्वस्त करने का जबरदस्त मौका है. अगर गिल इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो वह WTC में एशिया से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

बाबर हैं नंबर 7
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी हैं. वह 10 खिलाड़ियों की फेहरिस्त में सातवें पायदान पर हैं. बाबर ने 38 मैचों की 70 पारियों में 47.89 की धमाकेदार औसत से 3129 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है.  इस दौरान बाबर ने  8 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं.

10वें पायदान पर गिल
वहीं, अगर बात करें भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बारे में तो उन्होंने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेले 39 मैचों की 72 पारियों में 43.78 की औसत से 2839 रन बनाए हैं.  इस दौरान गिल ने 10 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं.  वहीं, गिल का उच्चतम स्कोर 269 रनों का रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाबर को देंगे पछाड़
गौरतलब है फिलहाल भारतीय कप्तान शुभमन गिल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर  आजम से इस मामले में खास पीछे नहीं हैं. शुभमन गिल बाबर से महज 290 रन पीछे हैं. अगर वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की सीरीज में 300 रन बना लेते हैं, तो वह नंबर 1 एशियाई बल्लेबाज बन जाएंगे. इस मामले में नंबर 1 पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट का नाम है. रूट ने ओवरऑल 69 मैचों की 126 पारियों में 6080 रन बनाने का ऐतिहासिक कारनामा किया है.

ये भी पढ़ें: महानता पर उठे सवाल…,करियर पर लगे कलंक को रूट देंगे मिटा, एशेज 2025 में लिखेंगे नया कीर्तिमान

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shubman GillBabar Azam

Trending news

दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
Delhi blast
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के बाद बैठकों का दौर जारी... सरकार ने कहा था- 'कोई भी आतंकी हमला हुआ तो माना जाएगा युद्ध'
red fort blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के बाद बैठकों का दौर जारी... सरकार ने कहा था- 'कोई भी आतंकी हमला हुआ तो माना जाएगा युद्ध'