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शुभमन गिल ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार, महिलाओं में शेफाली वर्मा ने माजी बारी

शुभमन गिल ने पांचवीं बार यह सम्मान हासिल किया है. उन्होंने पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीतने के अपने रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया है.शेफाली वर्मा ने विमेंस एशिया कप और एशियन गेम्स में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद दूसरी बार महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 13, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 01:38 PM IST
शुभमन गिल ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार, महिलाओं में शेफाली वर्मा ने माजी बारी
Image Credit: शुभमन गिल और शेफाली वर्मा ने मारी बाजी

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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