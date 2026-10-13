शुभमन गिल ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार, महिलाओं में शेफाली वर्मा ने माजी बारी

ICC Player of The Month Award: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सितंबर महीने के लिए पुरुष और महिला क्रिकेट में बेस्ट खिलाड़ी के नाम का ऐलान कर दिया है. भारत के टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर इस पुरस्कार पर कब्जा किया है. वो 5 बार आईसीसी 'प्लेयर ऑफ मंथ' अवॉर्ड जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा को भी शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने इनाम दिया है. महिलाओं में वो सितंबर महीने की बेस्ट क्रिकेटर चुनी गई हैं.
शुभमन गिल ने पांचवीं बार यह सम्मान हासिल किया है. उन्होंने पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीतने के अपने रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया है.शेफाली वर्मा ने विमेंस एशिया कप और एशियन गेम्स में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद दूसरी बार महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है. गिल को मिले इस नए अवॉर्ड ने उन्हें वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज के साथ खड़ा कर दिया है. मैथ्यूज ने भी पांच बार आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड जीता है. शुभमन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 110 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मैच में 133 गेंदों पर शानदार 223 रनों की पारी खेली थी.
पुरस्कार जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा, "अपना पांचवां आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इस सम्मान के लिए पैनल का शुक्रगुजार हूं. इतने रन बनाना बहुत अच्छा लगा और अपने घरेलू फैंस के सामने सफल रन चेज का हिस्सा बनना और भी खास था, जिनका सपोर्ट हमें हमेशा अतिरिक्त बूस्ट देता है."
उन्होंने कहा, "वनडे क्रिकेट की गति काफी बढ़ गई है. आपको तुरंत सोचना होता है, कंडीशन का जल्दी से अंदाजा लगाना होता है और पिच और टारगेट की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालना होता है. अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ, हम अपने स्तर को बेहतर करते रहने और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम एक मजबूत और संतुलित टीम बनाने के लिए दृढ़ हैं."
शेफाली वर्मा ने कहा, "आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड फिर से जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है. एशिया कप और एशियन गेम्स में हमारी जीत में अपना रोल निभाना बहुत अच्छा लगा, और यह अवॉर्ड जीतने से ये जीत और भी खास हो गई हैं.''
उन्होंने कहा, "मैं आने वाले महीनों को लेकर उत्साहित हूं. अगले साल फरवरी में होने वाली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जारी रखने का पक्का इरादा है. यह एक और टूर्नामेंट है, जिसका मुझे इंतजार है. वर्ल्ड कप जीतने की याद अभी भी बहुत ताजा और खास है. मैं अपनी धरती पर आईसीसी टूर्नामेंट के लिए मैदान पर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती."
सितंबर की शॉर्टलिस्ट में पुरुषों की कैटेगरी में शुभमन गिल के अलावा भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को नामित किया गया था, जबकि महिलाओं में शेफाली के अलावा श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापट्टू और भारत की लेफ्ट-आर्म स्पिनर श्री चरणी को नामित किया गया था.