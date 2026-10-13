शुभमन गिल ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार, महिलाओं में शेफाली वर्मा ने माजी बारी

शुभमन गिल ने पांचवीं बार यह सम्मान हासिल किया है. उन्होंने पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीतने के अपने रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया है.शेफाली वर्मा ने विमेंस एशिया कप और एशियन गेम्स में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद दूसरी बार महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है. गिल को मिले इस नए अवॉर्ड ने उन्हें वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज के साथ खड़ा कर दिया है. मैथ्यूज ने भी पांच बार आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड जीता है. शुभमन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 110 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मैच में 133 गेंदों पर शानदार 223 रनों की पारी खेली थी.