3 टेस्ट और 567 रन... शुभमन गिल को ICC से मिला खास तोहफा, 18 महीनों में लगाया अवॉर्ड्स का 'चौका'

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:59 PM IST
Shubman Gill: टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने पिछले दो महीनों में सभी का दिल जीता है. उन्होंने इंग्लैंड टूर पर रनों का अंबार लगा दिया. सिर्फ मैदान की पिच पर गिल बेहतरीन पारियां नहीं खेल रहे हैं बल्कि आईसीसी अवॉर्ड्स भी गिल गुच्छों में जीत रहे हैं. गिल को जुलाई के लिए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए चुना गया. जुलाई में शुभमन गिल अपनी पीक फॉर्म पर नजर आए थे और उन्होंने बर्मिंघम टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार कर दी थी.

गिल को दो प्लेयर्स ने दी टक्कर

शुभमन गिल को इस आईसीसी अवॉर्ड के लिए दो खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर दी. इस लिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर वियान मुल्डर थे. लेकिन अंत में गिल के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इस अवॉर्ड के लिए नामित किया गया. गिल ही नहीं, इंग्लैंड की महिला टीम की विस्फोटक बल्लेबाज सोफिया डंकले को आईसीसी ने जुलाई महीने के महिला क्रिकेटर पुरस्कार के लिए चुना है.

गिल रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज

इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल ने कुल 754 रन ठोके थे. उन्होंने 10 पारियों में 4 शतकीय पारियां खेली थीं. लेकिन जुलाई के महीने में गिल के बल्ले से 2 शतक और एक दोहरा शतक देखने को मिला था. उन्होंने तीन टेस्ट की 6 पारियों में 94.50 की औसत से 567 रन बनाए थे. उन्हें हैरी ब्रूक के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था.

18 महीने में लगाया अवॉर्ड्स का चौका

शुभमन गिल साल-दर-साल बेमिसाल नजर आए हैं. उन्होंने पिछले साल भी दो बार 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब जीता था. जनवरी 2024 और सितंबर 2024 में उन्हें इस अवॉर्ड से सम्मान दिया गया था. वहीं, इस साल भी गिल ने दूसरी पार ये अवॉर्ड जीता था. फरवरी 2025 में शानदार प्रदर्शन के चलते गिल ये अवॉर्ड जीत चुके थे. अब ये उनका चौथा अवॉर्ड है. देखना दिलचस्प होगा कि इस साल के अंत तक गिल आईसीसी के कितने अवॉर्ड अपने नाम करते हैं. 

