इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाकर छा गए शुभमन गिल, दुनिया में कोई भी दूसरा क्रिकेटर नहीं कर पाया ये कमाल

भारत के टेस्ट कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाकर पूरी दुनिया में छा गए हैं. दुनिया में कोई भी दूसरा क्रिकेटर ये ऐतिहासिक कमाल नहीं कर पाया है. दरअसल, शुभमन गिल ने मंगलवार 12 अगस्त को इतिहास रच दिया है. बता दें कि हाल ही में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (2025) में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 4 शतक ठोके, जिसमें उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 रन भी शामिल था.

इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाकर छा गए शुभमन गिल

शुभमन गिल चार बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. दुनिया में कोई भी दूसरा पुरुष क्रिकेटर ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है. शुभमन गिल ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बाबर आजम ने तीन बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीता था. शुभमन गिल ने अब बाबर आजम को पछाड़ते हुए चार बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. शुभमन गिल को इससे पहले जनवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड मिल चुका है.

सबसे ज्यादा ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटर

1. शुभमन गिल (भारत) - 4 अवॉर्ड

2. बाबर आजम (पाकिस्तान) - 3 अवॉर्ड

3. श्रेयस अय्यर (भारत) - 2 अवॉर्ड

4. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) - 2 अवॉर्ड

5. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) - 2 अवॉर्ड

6. कमिंडू मेंडिस (श्रीलंका) - 2 अवॉर्ड

7. जसप्रीत बुमराह (भारत) - 2 अवॉर्ड

8. मोहम्मद वसीम (UAE) - 2 अवॉर्ड

शुभमन गिल का सबसे अनोखा रिकॉर्ड

शुभमन गिल एक ही वर्ष में दो बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीतने का कमाल दो बार कर चुके हैं. शुभमन गिल ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. शुभमन गिल ने साल 2023 (जनवरी और सितंबर) और 2025 (फरवरी और जुलाई) में दो-दो बार यह अवॉर्ड जीता है. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह 2024 (जून और दिसंबर) और कमिंडू मेंडिस 2024 (मार्च और सितंबर) में एक ही वर्ष में दो बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने का कमाल 1-1 बार कर चुके हैं.

भारत से किस-किसने जीता है अवॉर्ड?

सबसे ज्यादा ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में शुभमन गिल के बाद जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर का नाम आता है, जिन्होंने दो-दो बार अवॉर्ड जीता है. इसके अलावा पांच अन्य खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को एक-एक बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड मिला है. स्टार पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम तीन बार आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड्स के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. बाबर आजम ने अप्रैल 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड्स जीते हैं.