पाकिस्तानी पत्रकार ने दिखाई रंगबाजी.. सिकंदर रजा ने पलक झपकते बनाया भीगी बिल्ली, बोले- मुझे फर्क नहीं..

पाकिस्तान टीम इन दिनों श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ टी20 ट्राई सीरीज खेल रहा है. इस सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चा में आ गई है. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के सामने एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपनी टीम की रंगबाजी दिखाई, लेकिन रजा ने उसे मिनटों में भीगी बिल्ली बना दिया. सिकंदर रजा का दमदार रिप्लाई सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. पाकिस्तानी पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा कि सिकंदर रजा का माथा ठनक गया और उन्होंने दमदार रिप्लाई किया.

क्या था सवाल?

पाकिस्तानी पत्रकार ने रजा से सवाल किया, 'सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है. मुझे आपकी ईमानदार राय चाहिए. एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम कौन है? सिकंदर के नजरिए से, क्या जिम्बाब्वे इस त्रिकोणीय श्रृंखला में दूसरी सर्वश्रेष्ठ या तीसरी सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीमों से खेल रहा है?' इसके अलावा एक और सवाल किया कि आपके लिए फाइनल में पहुंचना क्या कोई उलटफेर होगा?

रजा ने दिया ये जवाब

रजा ने जवाब दिया, 'चूँकि मैं राष्ट्रीय टीम की जर्सी में हूँ, इसलिए मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि ज़िम्बाब्वे अफ्रीका की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एशिया की पहली या दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है. मैं इस बारे में तब बात करूँगा जब मैं राष्ट्रीय टीम की जर्सी में नहीं रहूँगा. फिलहाल, मेरा ध्यान अपनी टीम पर है. यह जिम्बाब्वे के कप्तान के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मुझे ज़िम्बाब्वे के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए. मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एशिया की पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है.'

रजा ने अफ्रीका से की तुलना

उन्होंने आगे कहा, 'हम अफ़्रीका की दूसरी सबसे अच्छी टीम और हम उस पर निर्माण करना चाहते हैं. हम अफ़्रीका की सर्वश्रेष्ठ टीम, जो कि दक्षिण अफ्रीका है, उसे चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं. फाइनल में पहुंचना आपके लिए एक उलटफेर हो सकता है. मैं कमरे को पढ़ सकता हूं. शायद आप लोग हमें बहुत अधिक मौका नहीं दे रहे हैं.'