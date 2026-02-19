Advertisement
trendingNow13115850
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: सिकंदर रजा ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या को भी पछाड़ा

T20 World Cup 2026: सिकंदर रजा ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या को भी पछाड़ा

T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) का अवॉर्ड जीतने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. जिम्बाब्वे ने गुरुवार (19 फरवरी) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में चार गेंद बाकी रहते हुए श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर एक और बड़ा उलटफेर किया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 19, 2026, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup 2026: सिकंदर रजा ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या को भी पछाड़ा

T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) का अवॉर्ड जीतने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. जिम्बाब्वे ने गुरुवार (19 फरवरी) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में चार गेंद बाकी रहते हुए श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर एक और बड़ा उलटफेर किया. चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरे 39 साल के सिकंदर रजा ने सिर्फ 26 गेंदों में 173.08 के स्ट्राइक-रेट से 45 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया. इस पारी में दो चौके और चार छक्के शामिल थे. सिकंदर रजा ने पहले अपने पूरे चार ओवर फेंके और सिर्फ 36 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया.

सिकंदर रजा ने रचा इतिहास

सिकंदर रजा ने अपने करियर में 20वीं बार POTM अवॉर्ड जीता और यह उपलब्धि हासिल करने वाले किसी फुल मेंबर नेशन के पहले खिलाड़ी हैं. सिकंदर रजा ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है. विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन जब तक वे इस फॉर्मेट में एक्टिव खिलाड़ी थे, तब तक वे सबसे आगे थे. टेस्ट न खेलने वाले देशों के खिलाड़ियों में, सिर्फ मलेशिया के वीरनदीप सिंह (22) ही इस एलिट लिस्ट में रजा से ऊपर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

T20I में सबसे ज्यादा POTM (फुल मेंबर नेशन)

1. सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) - 20

2. सूर्यकुमार यादव (भारत) - 17

3. विराट कोहली (भारत) - 16

4. मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान) - 14

5. रोहित शर्मा (भारत) - 14

रोहित शर्मा का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

सिकंदर रजा ने रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा और ICC इवेंट में POTM अवॉर्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए. रोहित शर्मा ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था. कुल मिलाकर, सिकंदर रजा T20 वर्ल्ड कप में POTM अवॉर्ड जीतने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, उनसे पहले सनथ जयसूर्या (2009 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 39 साल, 345 दिन) थे. इससे पहले, सिकंदर रजा टूर्नामेंट के पहले मैच में ओमान पर जीत के बाद T20 वर्ल्ड कप में मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए थे.

ICC इवेंट्स में POTM जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान

1. सिकंदर रजा (39 साल, 301 दिन)

2. रोहित शर्मा (37 साल, 335 दिन)

3. रोहित शर्मा (37 साल, 55 दिन)

4. शाकिब अल हसन (36 साल, 227 दिन)

5. रोहित शर्मा (36 साल, 182 दिन)

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
Andhra Pradesh
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
Air Taxi Services
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
Special Intensive Revision
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
Tax Chori
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
priyanka gandhi
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
West Bengal
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
Karnataka News
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
Gaganyaan Drogue Parachute
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
SC
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?