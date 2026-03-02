टी20 वर्ल्ड कप से बाहर.. फिर भी घर नहीं लौटेगी जिम्बाब्वे की टीम, अचानक आई बुरी खबर

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप से बाहर.. फिर भी घर नहीं लौटेगी जिम्बाब्वे की टीम, अचानक आई बुरी खबर

Israel-Iran- USA War: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम दौर पर है. सभी सेमीफाइनलिस्ट के नाम सामने आ चुके हैं. बाहर होने वाली टीमें घर लौट चुकी हैं, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम के लिए बुरी खबर देखने को मिल रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद भी जिम्बाब्वे की टीम की घर वापसी अभी नहीं होगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:40 AM IST
Zimbabwe Cricket Team (X)
Zimbabwe Cricket Team (X)

Israel Iran War: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का अंत हो चुका है. भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं जबकि बाहर होने वाली टीमों की घर वापसी हो गई है. लेकिन जिम्बाब्वे की टीम के लिए अचानक बुरी खबर देखने को मिली. जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 का आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के बाद भी दिल्ली में फंसी रहेगी क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल, तेहरान के महायुद्ध के चलते माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है.

जिम्बाब्वे को मिली हार

साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को 5 विकेट से जीत दर्ज की. हार के बाद जिम्बाब्वे की टीम घर वापसी की तैयारी कर दी थी. टीम सोमवार की सुबह 4:30 बजे एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई होते हुए हरारे जाने वाली थी. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब फैसला बदल गया है. पिछले दो दिन से  USA और इजराइल और ईरान युद्ध के चलते हुआ है. ईरान के UAE, कतर और बहरीन समेत खाड़ी देशों पर जवाबी कार्रवाई के साथ, मिडिल ईस्ट के देशों से सभी हवाई यात्राएं रोक दी गई हैं.

आईसीसी करेगी इंतजाम

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को दिल्ली में ही रुकने का निर्देश दिया गया है जब तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टीम के लिए यात्रा का दूसरा इंतज़ाम नहीं कर लेती. जिम्बाब्वे टीम के सदस्यों में, अनुभवी लेग-स्पिनर ग्रीम क्रेमर दुबई के रहने वाले हैं, जबकि उनके टीम के साथी भी मिडिल ईस्ट ट्रैवल हब से यात्रा करने की तैयारी कर रहे थे. जिम्बाब्वे के कोच जस्टिन सेमंस ने मिडिल ईस्ट के ऊपर एयरस्पेस बंद होने और यात्रा की मुश्किल स्थिति के कारण कैंप के मूड के बारे में बताया.

ये भी पढ़ें.. संजू को मजबूरन ड्रॉप कर रहे थे सूर्या.. अब खुलकर की तारीफ, कहा- जब खेल नहीं रहे थे..

क्या बोले सेमंस

सेमंस ने रविवार को नई दिल्ली में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मैच के बाद ICC मिक्स्ड जोन में मीडिया से कहा, 'आप अभी भी मानेंगे कि फोकस गेम पर है. लेकिन दिन के आखिर में, मुझे यकीन है कि यह, आप जानते हैं, यह सबके दिमाग में है. आप जानते हैं कि आप घर जा रहे हैं, लेकिन आप कैसे घर जा रहे हैं, कब घर जा रहे हैं.'

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

T20 World Cup 2026

