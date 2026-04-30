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Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक पांड्या को टीम से निकालो... दिग्गज कमेंटेटर का सनसनीखेज बयान, मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को दी बड़ी चेतावनी

हार्दिक पांड्या को टीम से निकालो... दिग्गज कमेंटेटर का सनसनीखेज बयान, मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को दी बड़ी चेतावनी

IPL 2026 Hardik Pandya: मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. टीम 8 में से 6 मैच हार चुकी है. इसके बाद से हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं. यहां तक कि उन्हें टीम से रिलीज करने की भी मांग हो रही है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:24 PM IST
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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Hardik Pandya: आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस अब अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है. अंक तालिका में 9वें स्थान पर मौजूद मुंबई ने 8 मैचों में से केवल दो ही जीते हैं, जिससे उसका 2026 का अभियान पटरी से उतरता दिख रहा है. इस गिरावट के केंद्र में हार्दिक पंड्या हैं. उनकी हाई-प्रोफाइल वापसी के पिछले तीन साल बेहद निराशाजनक रहे हैं. जैसे-जैसे पांच बार की चैंपियन टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच रही है, कप्तान समेत पूरे ढांचे को बदलने की मांग तेज हो गई है.

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और कमेंटेटर साइमन डुल ने एक चौंकाने वाला सुझाव दिया है कि अब मुंबई इंडियंस को 'रीसेट' बटन दबाने का समय आ गया है, भले ही इसका मतलब अपने कप्तान को रिलीज करना हो. डुल का तर्क है कि यदि फ्रेंचाइजी को लगता है कि हार्दिक भविष्य के कप्तान नहीं हैं, तो उन्हें केवल एक खिलाड़ी के रूप में टीम में रखना जोखिम भरा हो सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हार्दिक उस माहौल में प्रदर्शन कर पाएंगे जहां उन्होंने और उनकी टीम ने पिछले तीन वर्षों से लगातार खराब प्रदर्शन किया है.

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कप्तानी के दबाव में हार्दिक

हार्दिक की घर वापसी को प्रभुत्व के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा था, लेकिन यह व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी बनकर रह गई है. आंकड़ों के अनुसार, 2024 में उन्होंने 14 मैचों में केवल 216 रन बनाए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 224 रन पर ही स्थिर रहा.  2026 सीजन में स्थिति और भी खराब हो गई है, जहां 7 मैचों में उन्होंने केवल 128 रन बनाए हैं. उनकी गेंदबाजी की इकोनॉमी रेट 12.26 की चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है.

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ड्रेसिंग रूम में दिग्गजों के बीच वर्चस्व की जंग?

डुल के अनुसार, समस्या की जड़ ड्रेसिंग रूम की जटिल स्थिति है. इसमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसी 'अल्फा' शख्सियतें शामिल हैं. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि हार्दिक पहले उस 'शेरों के झुंड' में एक 'शावक' की तरह थे. वह गुजरात टाइटंस गए. वहां उन्होंने अपना नियंत्रण बनाया, लेकिन वापस आकर उन्होंने झुंड के 'राजा' (रोहित शर्मा) से उनके पद के लिए लड़ाई लड़ी, जो पूरी तरह नाकाम रही है. डुल का मानना है कि इस ड्रेसिंग रूम में चार ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश की कप्तानी कर चुके हैं, जिससे माहौल और भी कठिन हो गया है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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