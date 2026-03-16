18 सालों में IPL का असली बादशाह, इस प्लेयर के नाम है सबसे ज्यादा पचासे, लिस्ट में केवल 1 विदेशी खिलाड़ी

आईपीएल की शुरुआत होने में अब महज 11 दिनों का समय रह गया है. विश्व कप के बाद दुनिया भर के देशों के खिलाड़ी इस लीग में शामिल होंगे. इंडियन प्रिमियर लीग दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीगों में से एक है. कुछ ही दिनों पहले आईपीएल 2026 की तैयारियों के बीच शुरुआती 20 मुकाबलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस साल का टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा और क्रिकेट प्रेमियों को इसका बेसब्री से इंतजार है. इस बीच क्रिकेट जगत में आईपीएल की ही चर्चा चालू हो गई है. कोई पुराने किस्सों को याद कर रहा है, तो कोई टूर्नामेंट के पुराने रिकॉर्ड्स पर बातें कर रहा है. आज हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिनके नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड है. आईपीएल के 18 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा फिफ्टी ठोकने का रिकॉर्ड भारत के महान खिलाड़ी के नाम पर है.

किंग कोहली हैं नंबर 1

इंडियन प्रिमियर लीग के 18 सालों के अभी तक इतिहास में सबसे ज्यादा फिफ्टी ठोकने का रिकॉर्ड भारत की रन मशीन विराट कोहली के नाम पर है. किंग कोहली ने आईपीएल में खेले 267 मैचों की 259 पारियों में 132.90 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से 71 पचासे और 8 शतक लगाने का कारनामा किया है. खास बात है कि कोहली ना सिर्फ फिफ्टी बल्कि सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भी खिलाड़ी हैं. उनके आसपास भी इस मामले में कोई खिलाड़ी नहीं भटकता.

डेविड वॉर्नर

इंडियन प्रिमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने के मामले में डेविड वॉर्नर दूसरे नंबर पर हैं. सबसे खास बात है कि टॉप 5 खिलाड़ियों में वॉर्नर इकलौते विदेशी खिलाड़ी हैं. उन्होंने आईपीएल के इतिहास में खेले 184 मैचों की 184 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 139.80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 66 फिफ्टी ठोकी हैं. वह कोहली से महज 6 अर्धशतक पीछे हैं. हालांकि, वह अब आईपीएल से विदा ले चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शिखर धवन

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा पचासा जड़ने के मामले में तीसरे पायदान पर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का नाम है. शिखर ने आईपीएल के इतिहास में खेले 222 मैचों की 221 पारियों में 127.89 के स्ट्राइक रेट से 53 अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है. शिखर पारी की तेज तर्रार शुरुआत करने के लिए जाने जाते थे. साल 2024 में उन्होंने इंडियन प्रिमियर लीग को अलविदा कह दिया था.

ये भी पढ़ें: आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान ने लिया संन्यास, भारत को क्रिकेट मैदान पर दिया था गहरा जख्म