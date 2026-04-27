विराट कोहली की फिफ्टी मतलब RCB की जीत पक्की! 100 में से 90 मैचों की यही कहानी, आंकड़े दे रहे गवाही

Virat Kohli: 2023 से अब तक जब-जब विराट कोहली ने अर्धशतक (50 या उससे ज्यादा रन) बनाया है, RCB ने 91.67 प्रतिशत मुकाबले जीते हैं. यह आंकड़ा किसी भी बल्लेबाज के प्रभाव को समझाने के लिए काफी है. यानी अगर कोहली का बल्ला चलता है, तो RCB की जीत लगभग तय मानी जा सकती है. उनके रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं जुड़ते, बल्कि टीम के आत्मविश्वास और मैच के फ्लो को भी पूरी तरह बदल देते हैं.
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Virat Kohli: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. रजत पाटीदार एंड कंपनी पिछले एनकाउंटर में दिल्ली कैपिटल्स से मिली हार को भूली नहीं होगी. 9 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया था. RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली उस मैच में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे. अगर दिल्ली से बदला लेना है तो आरसीबी के फैंस को ये दुआ करनी होगी कि किंग कोहली इस मैच में 50 रनों का आंकड़ा क्रॉस करें. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है.
विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच का रिश्ता IPL में सालों से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन 2023 के बाद के आंकड़े इस रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाते हैं. ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कोहली का प्रदर्शन सीधे-सीधे टीम की जीत से जुड़ा हुआ है. 2023 से अब तक जब-जब विराट कोहली ने अर्धशतक (50 या उससे ज्यादा रन) बनाया है, RCB ने 91.67 प्रतिशत मुकाबले जीते हैं. यह आंकड़ा किसी भी बल्लेबाज के प्रभाव को समझाने के लिए काफी है. यानी अगर कोहली का बल्ला चलता है, तो RCB की जीत लगभग तय मानी जा सकती है. उनके रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं जुड़ते, बल्कि टीम के आत्मविश्वास और मैच के फ्लो को भी पूरी तरह बदल देते हैं.
इसके उलट, जब कोहली फिफ्टी बनाने में नाकाम रहते हैं, तब RCB का जीत प्रतिशत गिरकर केवल 33.33 रह जाता है. यह गिरावट बताती है कि टीम किस हद तक कोहली पर निर्भर है. टॉप ऑर्डर में उनकी स्थिरता और लंबी पारी खेलने की क्षमता RCB के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है. कोहली की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं. चाहे बड़ा लक्ष्य चेज करना हो या पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा करना हो, वो हमेशा एंकर की भूमिका निभाते हैं. उनकी यही क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है.
RCB की टीम में कई बड़े नाम रहे हैं, लेकिन विराट कोहली का योगदान सबसे स्थिर और प्रभावशाली रहा है. उनके अनुभव और मैच को पढ़ने की क्षमता टीम को मुश्किल हालात से निकालने में मदद करती है. यही कारण है कि जब कोहली लंबी पारी खेलते हैं, तो बाकी बल्लेबाज भी खुलकर खेल पाते हैं.
इसका मतलब साफ है कि विराट कोहली सिर्फ RCB के एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर हैं. अगर उनका बल्ला चलता है, तो RCB के जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और यही आंकड़े इस बात को पूरी तरह साबित करते हैं.
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