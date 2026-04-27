Advertisement
trendingNow13195246
Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली की फिफ्टी मतलब RCB की जीत पक्की! 100 में से 90 मैचों की यही कहानी, आंकड़े दे रहे गवाही

विराट कोहली की फिफ्टी मतलब RCB की जीत पक्की! 100 में से 90 मैचों की यही कहानी, आंकड़े दे रहे गवाही

Virat Kohli: 2023 से अब तक जब-जब विराट कोहली ने अर्धशतक (50 या उससे ज्यादा रन) बनाया है, RCB ने 91.67 प्रतिशत मुकाबले जीते हैं. यह आंकड़ा किसी भी बल्लेबाज के प्रभाव को समझाने के लिए काफी है. यानी अगर कोहली का बल्ला चलता है, तो RCB की जीत लगभग तय मानी जा सकती है. उनके रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं जुड़ते, बल्कि टीम के आत्मविश्वास और मैच के फ्लो को भी पूरी तरह बदल देते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli Stats (PHOTO- IPLT20.COM)
Virat Kohli Stats (PHOTO- IPLT20.COM)

Virat Kohli: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. रजत पाटीदार एंड कंपनी पिछले एनकाउंटर में दिल्ली कैपिटल्स से मिली हार को भूली नहीं होगी. 9 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया था. RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली उस मैच में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे. अगर दिल्ली से बदला लेना है तो आरसीबी के फैंस को ये दुआ करनी होगी कि किंग कोहली इस मैच में 50 रनों का आंकड़ा क्रॉस करें. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है.

विराट कोहली की फिफ्टी मतलब जीत पक्की

विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच का रिश्ता IPL में सालों से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन 2023 के बाद के आंकड़े इस रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाते हैं. ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कोहली का प्रदर्शन सीधे-सीधे टीम की जीत से जुड़ा हुआ है. 2023 से अब तक जब-जब विराट कोहली ने अर्धशतक (50 या उससे ज्यादा रन) बनाया है, RCB ने 91.67 प्रतिशत मुकाबले जीते हैं. यह आंकड़ा किसी भी बल्लेबाज के प्रभाव को समझाने के लिए काफी है. यानी अगर कोहली का बल्ला चलता है, तो RCB की जीत लगभग तय मानी जा सकती है. उनके रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं जुड़ते, बल्कि टीम के आत्मविश्वास और मैच के फ्लो को भी पूरी तरह बदल देते हैं.

बिना फिफ्टी के कैसे हैं आंकड़े?

इसके उलट, जब कोहली फिफ्टी बनाने में नाकाम रहते हैं, तब RCB का जीत प्रतिशत गिरकर केवल 33.33 रह जाता है. यह गिरावट बताती है कि टीम किस हद तक कोहली पर निर्भर है. टॉप ऑर्डर में उनकी स्थिरता और लंबी पारी खेलने की क्षमता RCB के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है. कोहली की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं. चाहे बड़ा लक्ष्य चेज करना हो या पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा करना हो, वो हमेशा एंकर की भूमिका निभाते हैं. उनकी यही क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

RCB की टीम में कई बड़े नाम रहे हैं, लेकिन विराट कोहली का योगदान सबसे स्थिर और प्रभावशाली रहा है. उनके अनुभव और मैच को पढ़ने की क्षमता टीम को मुश्किल हालात से निकालने में मदद करती है. यही कारण है कि जब कोहली लंबी पारी खेलते हैं, तो बाकी बल्लेबाज भी खुलकर खेल पाते हैं.

इसका मतलब साफ है कि विराट कोहली सिर्फ RCB के एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर हैं. अगर उनका बल्ला चलता है, तो RCB के जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और यही आंकड़े इस बात को पूरी तरह साबित करते हैं.

यह भी पढ़ें: ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा से 'लड़ाई' कर मैदान पर उतरा ये बल्लेबाज, 8 गेंद पर ठोक डाले 29 रन, जबड़े से छीनी जीत

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Virat Kohli

Trending news

'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
West Bengal Assembly Election 2026
'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
Supreme Court
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
Mangaluru Cooker Blast Case
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
बदल गया लद्दाख का MAP, 7 जिलों में बंटा स्वर्ग; जानिए इस फैसले से किसको कितना फायदा?
Ladakh
बदल गया लद्दाख का MAP, 7 जिलों में बंटा स्वर्ग; जानिए इस फैसले से किसको कितना फायदा?
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
panic buying
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
Mumbai News
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
West Bengal elections 2026
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
Maharashtra
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
West Bengal elections 2026
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
heatwaves
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?