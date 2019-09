ICC के किसी फुलटाइम मेंबर पर पहली बार इस टीम ने दर्ज की जीत, 4 रन से जीता टी20 मैच

दुबई: क्रिकेट की दुनिया में काफी टीमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के पूर्ण सदस्य बनने के लिए जोर लगा रही हैं. वहीं आईसीसी भी नई टीमों का इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के मौके देते रहती है. कई बार नई टीमें अपने प्रदर्शन से इंटरनेशनल टीमों को चौंकाती रहती हैं. ऐसा ही कुछ इस बार सिंगापुर की टीम ने किया है. सिंगापुर की टीम ने इतिहास में पहली बार किसी आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्य की टीम को हराया है.

सिंगापुर ने रविवार को जिम्बाब्वे को टी20 मैच में 4 रन से हराया. दुबई में हुए इस मैच को बारिश के कारण 18 ओवर का कर दिया गया था. सिंगापुर ने पहले बल्लेबाजी करतेहुए 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए. सिंगापुर का कोई भी बल्लेबाज 50 रन से ज्यादा नहीं बना सका, लेकिन फिर भी निचले क्रम की बढ़िया गेंदबाजी के कारण टीम 181 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही.

सिंगापुर के रोहन रंगराजन ने 22 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, वहीं सुरेंद्रन चंद्रमोहन ने 23 रन बनाए. दोनों की बैटिंग से सिंगापुर को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट हो गए. इसके बाद अरित्र दत्ता (7), टिम डेविड (41) और मनप्रीत (41) की पारीयों के दम पर सिंगापुर की टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही.

What a day for Singapore, who secured their first victory over Zimbabwe and just their fourth win in T20Is!

Tim David and Manpreet Singh both hit 41 and Amjad Mahboob then took 2/20 from his four overs to seal the historic result #SINvZIM REPORT https://t.co/lqK6YEFsJN

— ICC (@ICC) September 29, 2019