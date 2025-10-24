Advertisement
299 रन बनाकर नॉटआउट..., इस दिग्गज से कांपती थी गेंदबाजों की रूह, सदियों तक अमर रहेगा ये महारिकॉर्ड

क्रिकेट के फील्ड पर एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. खासकर बल्लेबाजी की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, सनथ जयसूर्या, रिकी पोंटिंग और भी कई महान खिलाड़ी हुए हैं. आज हम आपको बताएंगे डॉन ब्रैडमैन द्वारा बनाए गए एक ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्डस के बारे में, जिसके बारे में सोचकर ही आपके पसीने छूट जाएंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:58 PM IST
क्रिकेट के फील्ड पर एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. खासकर बल्लेबाजी की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, सनथ जयसूर्या, रिकी पोंटिंग और भी कई महान खिलाड़ी हुए हैं. ऐसे ही एक महान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन भी हुए हैं. उन्होंने क्रिकेट जगत में अपना ऐसा वर्चस्व कायम किया है. जिसे सदियों तक याद किया जाएगा.  डॉन ब्रैडमैन एक मैच में ऐसा कारनामा किया था. जिसे तोड़ना तो छोड़िए उसके आस पास भी कोई नहीं आ सकता है. आज हम आपको बताएंगे उनके द्वारा बनाए गए एक ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्डस के बारे में, जिसके बारे में सोचकर ही आपके पसीने छूट जाएंगे.

नॉटआउट 299 रन

एडिलेड के ऐतिहासिक मैदान में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने प्रचंड रिकॉर्ड कायम कर दिया था. उन्होंने 396 गेंदों का सामना करते हुए 23 चौकों की मदद से 299 रन बना दिए. वह अपने तीहरा शतक से मात्र 1 रन दूर रह गए, लेकिन उन्होंने एक गजब का रिकॉर्ड कायम कर दिया. वह 299 रन बनाकर नॉटआउट रहे थे. दरअसल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर किसी के ना होने की वजह से उन्हें  रिटार्ड हर्ट होना पड़ा था. इसके अलावा भी उन्होंने और कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं.

99.94 का औसत 

सर डॉन ब्रैडमैन ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है. जो की शायद ही कोई क्रिकेटर तोड़ पाएगा. उनके नाम आज भी टेस्ट क्रिकेट में 99.94 का बल्लेबाजी औसत है. लंबे समय तक उनका बल्लेबाजी औसत 100 का  रहा था. उन्हें आखिरी पारी में 4 रनों की जरूरत थी ताकि उनका बल्लेबाजी औसत 100 का बना रहे. लेकिन वह क्लीन बोल्ड हो गए और उनका औसत 99.94 का ही रह गया, जो कि आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

सबसे तेज 6000 रन
ब्रैडमैन ने अपने करियर में सबसे तेज 2000 रन, 3000 रन, 4000 रन, 5000 रन और 6000 रन पूरा करने का कारनामा किया है.  आपको जानकर हैरान होगी, लेकिन उन्होंने 6000 रन महज 68 पारियों में बना डाले थे. जो कि आज भी रिकॉर्ड है.  वह उस समय में जिस हिसाब से खेलते उनके द्वारा बनाए गए आज भी का रिकॉर्ड्स अटूट हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खेमे को फियरलेस क्रिकेट खेलना सिखाया. उनकी महानता रिकॉर्ड बुक में हमेशा कायम रहेगी. 

ये भी पढ़ें: क्रिकेट का शर्मनाक रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले  3 भारतीय, लिस्ट में ये महान खिलाड़ी शामिल

 

Sir Don Bradman

