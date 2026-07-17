Sir Garry Sobers की महानता की गवाही दे रहे ये 5 कीर्तिमान, 21 साल की उम्र में बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

Sir Garry Sobers 5 unheard cricket records: क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 साल की उम्र में इस महान खिलाड़ी का निधन हो गया. उन्होंने अपने करियर में रनों का अंबार लगाने के साथ ही गेंदबाजी में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए. गैरी सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 8,032 रन बनाए और 235 विकेट भी चटकाए. उनके पूरे फर्स्ट-क्लास करियर को देखें तो उनके नाम कुल 86 शतक दर्ज हैं.
सर गारफील्ड (गैरी) सोबर्स का जन्म 28 जुलाई 1936 को बारबाडोस में हुआ था. जब वह सिर्फ 5 साल के थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले में उनके नाविक पिता का जहाज डूब गया और उनकी मृत्यु हो गई. पिता के जाने के बाद उनकी मां ने बेहद गरीबी में सोबर्स और उनके 5 भाई-बहनों का पालन-पोषण किया. इस कड़े संघर्ष और तंगहाली के बावजूद सोबर्स ने हार नहीं मानी और आगे चलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर बने.
गैरी सोबर्स ने बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज और बतौर कप्तान कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े, लेकिन हम आपको उनके 5 ऐसे रिकॉर्ड बता रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ये वही अविश्वसनीय रिकॉर्ड हैं, जो उनकी महानता की गवाही देते हैं.
सोबर्स के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में तिहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने महज 21 साल 216 दिन की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया था. आज तक कोई भी खिलाड़ी इतनी कम उम्र में टेस्ट में 300 रन नहीं बना पाया है.
पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी 365* रनों की पारी लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रही. उनका यह रिकॉर्ड 1958 से लेकर 1994 तक (36 साल) कोई नहीं तोड़ पाया था. बाद में वेस्टइंडीज के ही ब्रायन लारा ने 375 रन बनाकर इसे तोड़ा.
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक कुल 36 बल्लेबाजों ने 8,000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन इन सभी 36 दिग्गज बल्लेबाजों में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी औसत (57.78) सर गैरी सोबर्स का ही है.
दुनिया के पूरे क्रिकेट इतिहास में केवल दो ही ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8,000 से ज्यादा रन भी बनाए और 200 से ज्यादा विकेट भी लिए. इस बेहद खास और एलीट क्लब में सर गैरी सोबर्स के साथ सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस ही शामिल हैं.
प्रोफेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने वाले सर गैरी सोबर्स दुनिया के पहले खिलाड़ी थे. उन्होंने साल 1968 में इंग्लिश काउंटी मैच के दौरान मैल्कम नैश के ओवर में लगातार 6 छक्के उड़ाकर इतिहास रचा था.