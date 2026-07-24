29 जुलाई को आखिरी विदाई...केनसिंग्टन ओवल में राजकीय सम्मान के साथ विदा होंगे सर गारफील्ड सोबर्स

Sir Garry Sobers State Funeral: क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड 'गैरी' सोबर्स अब हमारे बीच नहीं हैं. 17 जुलाई को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. अब 29 जुलाई को बारबाडोस के ऐतिहासिक मैदान केनसिंग्टन ओवल में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी. 89 साल की उम्र में अपने घर पर आखिरी सांस लेने वाले गैरी सोबर्स के जाने से पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस दुखी हैं.
बारबाडोस की स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री लिसा कमिंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की आधिकारिक घोषणा की है. उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को सुबह 10 बजे एक विशेष धन्यवाद समारोह के रूप में उनका राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित होगा.
लिसा कमिंस ने कहा 'केनसिंग्टन ओवल वेस्टइंडीज क्रिकेट का मक्का माना जाता है. यह वही ऐतिहासिक मैदान है, जहां सर गैरी ने अपने करियर के सबसे यादगार पल जिए हैं. इसलिए हम उन्हें इसी प्रतिष्ठित मैदान से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देंगे. वे पूरी दुनिया के चहेते होने के साथ-साथ सबसे पहले हमारे देश बारबाडोस की शान और एक पारिवारिक इंसान थे.
अंतिम संस्कार से पहले देशवासियों और दुनिया भर के प्रशंसकों को सर गैरी के अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा. अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव शरीर दो दिनों के लिए रखा जाएगा. पहले दिन पार्थिव शरीर को संसद भवन में रखा जाएगा, जहां देश के दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. दूसरे दिन केनसिंग्टन ओवल मैदान में उनका पार्थिव शरीर आम जनता और क्रिकेट प्रेमियों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा.
बारबाडोस के इतिहास में सर गैरी सोबर्स से पहले उनके पहले टेस्ट कप्तान सर फ्रैंक वॉरेल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी, जिनका निधन 1967 में महज 42 वर्ष की आयु में हो गया था.
सर गैरी के परिवार की प्रतिनिधि कैरोल जैकब्स को इस राजकीय अंतिम संस्कार की आधिकारिक योजना समिति में शामिल किया गया है, ताकि सभी तैयारियां परिवार की सहमति और गरिमा के साथ पूरी की जा सकें.
दिवंगत सर गैरी सोबर्स के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो इस दिग्गज ने साल 1954 से 1974 के बीच करीब दो दशकों तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिए मैदान पर अपनी जादुई चमक बिखेरी. वो दुनिया के महान ऑलराउंडरों में शुमार हुए. उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैचों में 57.78 की बेमिसाल औसत से 8032 रन बनाए, जिसमें 26 शतक और 30 अर्धशतक शामिल थे, जबकि गेंदबाजी में 235 विकेट चटकाए. चीते जैसी फुर्ती से 109 कैच लेकर उन्होंने यह साबित किया कि वो एक महान ऑलराउंडर थे.