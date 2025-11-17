Advertisement
trendingNow13007015
Hindi Newsक्रिकेट

सचिन नहीं... इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 190 से ज्यादा बार जड़ चुका है सेंचुरी

Unique and Unbreakable Cricket Record: दुनियाभर के ज्यादातर क्रिकेट फैंस को यह लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का महारिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक बल्लेबाज ऐसा है, जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा शतक ठोक चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 17, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सचिन नहीं... इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 190 से ज्यादा बार जड़ चुका है सेंचुरी

Unique and Unbreakable Cricket Record: दुनियाभर के ज्यादातर क्रिकेट फैंस को यह लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का महारिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक बल्लेबाज ऐसा है, जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा शतक ठोक चुका है. भले ही सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जमाए हैं. हालांकि फिर भी वह एक मामले में इंग्लैंड के महान बल्लेबाज सर जैक हॉब्स से बहुत पीछे हैं. सर जैक हॉब्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 199 शतक ठोके हैं.

इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भले ही सर जैक हॉब्स का यह रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बना है, लेकिन शतक जड़ने के मामले में वह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से भी बहुत आगे हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जैक होब्स ने 199 शतक और 273 अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. सर जैक होब्स के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. सर जैक होब्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 834 मैचों में कुल 61760 रन बनाए हैं. इस दौरान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका औसत 50.70 का रहा है. सर जैक हॉब्स ने 1 जनवरी 1908 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था.

Add Zee News as a Preferred Source

190 से ज्यादा बार जड़ चुका है सेंचुरी

1 जनवरी 1908 को टेस्ट क्रिकेट के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सर जैक हॉब्स लगभग 23 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे. सर जैक हॉब्स ने अपना आखिरी टेस्ट और इंटरनेशनल मैच अगस्त 1930 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला. 1953 में जैक हॉब्स को नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था. जैक हॉब्स ऐसे पहले क्रिकेटर थे, जिन्हें यह सम्मान सबसे पहले मिला था. सर जैक हॉब्स ने 1905 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और वह 1934 तक रनों और शतकों की बारिश करते रहे. लगभग 29 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने के बाद सर जैक हॉब्स के खाते में 199 शतक और 61760 रन थे.

सचिन भी इस बल्लेबाज से बहुत पीछे

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर भी सर जैक हॉब्स से बहुत पीछे हैं. सचिन तेंदुलकर ने 310 फर्स्ट क्लास मैचों में 57.84 की औसत से 25396 रन बनाए थे. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 81 शतक और 116 अर्धशतक ठोके थे. सर जैक हॉब्स ने 46 की उम्र में टेस्ट शतक ठोका था, उनका ये रिकॉर्ड अभी तक कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. सर जैक होब्स ने टेस्ट क्रिकेट के 61 मैचों में 5,410 रन बनाए और 15 शतक व 28 अर्धशतक भी लगाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Sir Jack Hobbs

Trending news

तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू