SL vs BAN Asia Cup Super 4: लीग स्टेज का बदला सुपर-4 में चुकता, हृदोय-सैफ की फिफ्टी, बांग्लाेदश ने जीत के साथ किया सुपर-4 का आगाज

SL vs BAN: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के पहले ही मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला है. बांग्लादेश की टीम ने सुपर-4 का आगाज जीत के साथ किया. श्रीलंका को मात देकर बांग्लादेश ने लीग स्टेज की हार का हिसाब सुपर-4 के पहले मैच में किया. टीम ने 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. पहले बांग्लादेश की टीम ने शानदार गेंदबाजी की और फिर 2 बल्लेबाजों ने श्रीलंका की बखिया उधेड़कर मुकाबले को एकतरफा बना दिया.

बांग्लादेश ने जीता था टॉस

बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था. श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ाती नजर आई. कुशल मेंडिस ने 34 जबकि दसुन शनाका ने 64 रन की पारी खेलकर जैसे-तैसे टीम को 168 के स्कोर तक पहुंचा दिया. लड़ाकू स्कोर तक पहुंचने के बावजूद बांग्लादेश ने सुपर-4 में अपना असली दम दिखाया. बांग्लादेश ने पहला विकेट भले ही 1 विकेट पर खो दिया लेकिन 2 बल्लेबाजों ने श्रीलंका की जीत का सपना तोड़ मैच को एकतरफा बना दिया.

2 बल्लेबाजों की आतिशी फिफ्टी

बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने टीम को तूफानी शुरुआत दी. उन्होंने 45 गेंद में 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से सूझ-बूझ से 64 रन की पारी खेली. लिटन दास 23 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद तौहिद हृदोय ने खूंटा गाड़ लिया. उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. तौहीद ने 37 गेंद में 58 रन की पारी खेली और मैच की काया पलट दी. मैच पूरी तरफ से बांग्लादेश की गिरफ्त में था, लेकिन आखिरी ओवर का रोमांच बाकी था.

कैसा था लास्ट ओवर थ्रिलर?

आखिरी ओवर में बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 5 रन की दरकार थी. चौके के साथ ओवर का आगाज हुआ और अब टीम को 5 गेंद में जीत के लिए एक रन की दरकार थी. दूसरी बॉल पर जाकिर अली क्लीन बोल्ड हो गए. तीसरी गेंद डॉट हुई जबकि चौथी बॉल पर मेहदी हसन का विकेट गिरते ही श्रीलंका की उम्मीद जागी. जीत के लिए बांग्लादेश को 2 गेंद में 1 रन चाहिए था, हालांकि अंत में टीम ने 1 गेंद रहते इस मैच को अपने नाम किया.