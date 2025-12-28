PAK टीम में आया नया 'मोहम्मद रिजवान', श्रीलंका में दिखाएगा जलवा, छक्के ठोकने में है माहिर

Who is Khawaja Nafay: टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियां तेज हैं. पाकिस्तान क्रिकेट भी इस विश्व कप को जीतने का सपना देख रहा है. इसके लिए वह टी20 टीम में पूरे साल बदलाव करता रहा है. अब एक नए खिलाड़ी को पहली बार मौका दिया गया है. इस खिलाड़ी की तुलना पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से की जाती है. घरेलू क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन के बाद उसे नेशनल टीम में पहला चांस मिला है. यह खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में जलवा दिखाता नजर आएगा.

यहां जिस खिलाड़ी की बात हो रही है, उसका नाम है ख्वाजा नफे. इस खिलाड़ी को पाकिस्तान का दूसरा मोहम्मद रिजवान कहा जा रहा है. पहली बार सीनियर टीम में जगह मिलने के बाद ख्वाजा नफे के पास खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला 7 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 9 जनवरी और तीसरा व आखिरी मैच 11 जनवरी को होगा. तीनों मुकाबले दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. नफे के लिए यह तीनों मैच बड़ा मौका रहने वाले हैं.

(@dhillow_) November 19, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए अपने संभावित खिलाड़ियों को परखना चाहती है. खास बात यह है कि इस सीरीज में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बड़े नाम नजर नहीं आएंगे, जिससे युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका मिलेगा.

आखिर कौन हैं ख्वाजा नफे?

ख्वाजा नफे पाकिस्तान के उभरते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन किया है. वह आधुनिक टी20 क्रिकेट की जरूरतों के हिसाब से बल्लेबाजी करने में माहिर हैं. उनके पास तेजी से रन बनाने की क्षमता है और वह अटैकिंग अप्रोच रखते हैं. घरेलू टूर्नामेंट्स में उन्होंने कई अहम मौकों पर अपनी टीमों को जीत दिलाई है. यही वजह है कि सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा जताया है. श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है. अगर उन्होंने इस सीरीज में कमाल कर दिया, तो वह टी20 टीम का अहम हिस्सा बनने का दावा ठोक सकते हैं.

रिजवान से क्यों हो रही तुलना?

ख्वाजा नफे की खासियत यह है कि वह रिजवान की तरह ही विकेट के पीछे फुर्तीले हैं. बल्लेबाजी में गैप ढूंढने के साथ-साथ लंबे छक्के लगाने में भी माहिर माने जाते हैं. उनकी टाइमिंग और फुटवर्क उन्हें तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ खास बल्लेबाज बनाता है. ख्वाजा नफे की तुलना अक्सर मोहम्मद रिजवान से की जाती है, क्योंकि दोनों ही विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. नफे भी रिजवान की तरह टीम के लिए जिम्मेदारी उठाने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं.

कैसा है ख्वाजा नफे का क्रिकेट करियर?

ख्वाजा नफे के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने फर्स्ट क्लास के 5 मैचों में 143 रन बनाए हैं. लिस्ट ए में 2 मैच खेले हैं और 6 रन बनाए हैं. पाकिस्तान की टी20 लीग पीएसएल के 12 मैचों में वह 12 छक्के और 16 चौकों की मदद से 234 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 60 रन है. वहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 8 मैचों में 13 छक्के और 17 चौकों की मदद से 214 रन बनाए हैं. ओवरऑल टी20 के 32 मैचों में उन्होंने 688 रन बनाए हैं, जिसमें 38 छक्के और 53 चौके शामिल हैं.

पाकिस्तान की टी20 टीम इस तरह है

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक.

ये भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड...286 पारियों में कभी Golden Duck नहीं हुआ ये दिग्गज क्रिकेटर, करियर में ठोके 36 शतक