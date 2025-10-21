Advertisement
trendingNow12969487
Hindi Newsक्रिकेट

जीते हुए मैच को ऐसे हारते हैं... आप रात को सेलिब्रेट कर रहे थे दिवाली, उधर बांग्लादेश के साथ हो गया 'खेला'

Bangladesh vs Sri Lanka Womens World Cup Match: महिला वर्ल्ड कप में अब तक मैचों के दौरान करीबी फिनिश की कमी थी. अब दो दिन में लगातार दो ऐसे मुकाबले देखने को मिले, जिसमें फैंस की सांसें रुक गईं. 19 अक्टूबर को रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4 रनों से हार गई. उसके अगले दिन 20 तारीख को बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ जीता हुआ मुकाबला आसानी से हार गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीते हुए मैच को ऐसे हारते हैं... आप रात को सेलिब्रेट कर रहे थे दिवाली, उधर बांग्लादेश के साथ हो गया 'खेला'

Bangladesh vs Sri Lanka Womens World Cup: महिला वर्ल्ड कप में अब तक मैचों के दौरान करीबी फिनिश की कमी थी. अब दो दिन में लगातार दो ऐसे मुकाबले देखने को मिले, जिसमें फैंस की सांसें रुक गईं. 19 अक्टूबर को रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4 रनों से हार गई. उसके अगले दिन 20 तारीख को बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ जीता हुआ मुकाबला आसानी से हार गई. जब दुनिया भर में दिवाली सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी वक्त नवी मुंबई में लो-स्कोरिंग मैच में बांग्लादेश की टीम जीत की दहलीज पर पहुंचने के बाद हार रही थी. इस हार ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और श्रीलंका की उम्मीदें अभी भी कायम हैं.

श्रीलंका ने बनाए सिर्फ 202 रन

श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम 48.4 ओवरों में 202 रनों पर सिमट गई. उसके लिए हसिनि परेरा ने 99 गेंदों पर सबसे ज्यादा 85 रन बनाए. उनके अलावा कप्तान चमारी अटापट्टू ने 43 गेंद पर 46 रन की पारी खेली. निलाक्षी डी सिल्वा ने 38 गेंदों पर 37 रन बनाकर टीम को 200 रन के करीब पहुंचाया. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंका को कम स्कोर पर रोक दिया. शोर्ना अख्तर ने सबसे ज्यादा 3 और राबेया खान ने 2 विकेट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: पर्थ में फेल, अब एडिलेड में होगा धमाका... एक साथ 2 प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर भी हो जाएंगे पीछे

30 गेंद पर नहीं बना पाए 27 रन

मैच में हाफटाइम के बाद ऐसा लगा कि लो-स्कोरिंग मैच में बांग्लादेश की टीम आसानी से जीत हासिल कर ली. उसने शुरुआती झटकों से खुद को संभालते हुए एक समय 45 ओवरों में 3 विकेट पर 176 रन बना लिए थे. यहां से उसे आखिरी 30 गेंदों पर जीत के लिए 27 रन बनाने थे. यह मैच पूरी तरह से बांग्लादेश के कब्जे में था, लेकिन उसकी पारी अचानक ताश के पत्तों की ढह गई और टीम 50 ओवरों में 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी. आखिरी 5 ओवरों में उसने 6 विकेट गंवाए और सिर्फ 19 रन ही बनाए. यह क्रिकेट इतिहास के सबसे अनोखे कोलैप्स में से एक है.

 

 

 

ये भी पढ़ें: मोहम्मद रिजवान की छुट्टी... बाबर आजम नहीं, अब ये खिलाड़ी बना पाकिस्तान का नया कप्तान

पॉइंट्स टेबल का हाल

इस जीत से श्रीलंका को 2 अंक मिले. वह अब पॉइंट्ल टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गया है. उसके 6 मुकाबलों में कुल 4 अंक हैं. लंकाई टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान को हराना होगा और भारत-न्यूजीलैंड के मैचों के नतीजों पर नजर रखनी होगी. दूसरी ओर, बांग्लादेश के 6 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. वह आठवें स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. तीनों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत और न्यूजीलैंड के 5-5 मैचों में 4-4 अंक हैं. दोनों के बीच 23 अक्टूबर होने वाला मुकाबला एक तरह से क्वार्टर फाइनल होगा. टीम इंडिया को उसके बाद 26 तारीख को बांग्लादेश से भिड़ेगी. उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी बचे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

ICC Womens World Cup 2025

Trending news

नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
Diwali
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी