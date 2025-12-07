Advertisement
W W W W W W: 4 ओवर में अकेले ही कर दिया आधी टीम का सफाया, गिल के साथी ने SMAT में रच डाला इतिहास

Arshad Khan took 6 Wickets in 4 overs: इन दिनों भारत में घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की धूम है. 6 दिसंबर को एक गेंदबाज ने 4 ओवर में 9 रन देकर 6 विकेट निकाले और इतिहास रच दिया. उसने अपने टी20 करियर में पहली बार 5 से ज्यादा विकेट निकाले हैं. आइए जानते हैं कौन है ये तेज गेंदबाज...

|Last Updated: Dec 07, 2025, 01:09 PM IST
Arshad Khan
Arshad Khan

Arshad Khan took 6 Wickets in 4 overs: 6 दिसंबर की शाम क्रिकेट फैंस के लिए यादगार रही, क्योंकि टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे को 9 विकेट से जीता और सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया. जब क्रिकेट फैंस विशाखापट्टन में खेले गए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे के रोमांच में डूबे थे तभी एक भारतीय तेज गेंदबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि इतिहास बन गया. उसने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और 6 बल्लेबाजों को आउट करते हुए अकेले ही विरोधी टीम का आधा सफाया कर दिया. ये कोई और नहीं बल्कि वही अरशद खान हैं, जो आईपीएल 2025 में गुजरात टाइंटस के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में खेले थे.

इन दिनों अरशद खान का जलवा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में दिख रहा है. वो अपनी स्टेट टीम मध्यप्रदेश के लिए खेल रहे हैं. 6 दिसंबर को उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ कातिलाना बॉलिंग का नजारा पेश किया और सिर्फ 4 ओवर में 9 रन देकर 6 विकेट झटके. उन्होंने इस स्पेल के दम पर SMAT इतिहास का नया रिकॉर्ड बना दिया.

SMAT इतिहास का बेस्ट बॉलिंग स्पेल

मध्यप्रदेश और चंडीगढ़ के बीच यह मुकाबला जाधवपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर हुआ, जिसमें अरशद खान ने गेंद से कहर बरपाया और अपने 4 ओवर में 1 मेडन फेंका, सिर्फ 9 रन खर्च किए और 6 विकेट चटकाए. यह SMAT के इतिहास का सबसे बेहतर बॉलिंग रिकॉर्ड साबित हुआ. इससे पहले यह रिकॉर्ड हैदराबाद के टी. रवि तेजा और गुजरात के अर्जन नागवासवाला के नाम संयुक्त रूप से था, जिन्होंने 2023 में 13 रन देकर 6 विकेट लिए थे, लेकिन अब अरशद ने यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया मुकाम हासिल कर लिया है.

मैच में मध्य प्रदेश की धमाकेदार जीत

अगर मैच क बात करें तो चंडीगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 134 रन बनाए थए. शुरुआत में उनकी पारी संभली हुई लग रही थी, लेकिन अरशद खान के स्पेल ने मैच की पूरी तस्वीर बदल दी. जवाब में मध्य प्रदेश ने सिर्फ 14 ओवर में 3 विकेट खोकर 135 रन बनाए और 7 विकेट से जीत लिया. एमपी के लिए बैटिंग में हर्ष गवली ने 40 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि हरप्रीत सिंह ने 30 गेंदों में 48 रन किए.

कौन हैं अरशद खान?

अब सवाल ये है कि आखिर अरशद खान हैं कौन? तो जान लीजिए कि वो मध्य प्रदेश के उभरते तेज गेंदबाज हैं. बाएं हात से बॉलिंग करने वाला ये खिलाड़ी अपनी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ के लिए पहचाना जाता है. वो आईपीएल में अब तक 19 मैच खेल चुके हैं, जिनमें 12 विकेट निकाले हैं. वो मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइंटस का हिस्सा रह चुके हैं. आईपीएल 2025 में वो शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात के लिए खेले थे और 9 मैचों में 6 विकेट निकाले थे.

TAGS

Arshad KhanSMAT

