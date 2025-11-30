12 बॉल पर फिफ्टी, 32 पर सेंचुरी..अभिषेक शर्मा ने गर्दा उड़ा दिया, छक्के गिनते-गिनते थक जाएंगे आप

Abhishek Sharma smashed 32 ball Century: टी20 के नंबर एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर कहर बरपाया है. इन दिनों वो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में खेल रहे हैं. 30 नवंबर को बंगाल के खिलाफ मैदान पर बैटिंग करने उतरे अभिषेक ने क्रीज पर आते ही चौके-छक्कों की बारिश कर डाली. पंजाब के लिए ओपनिंग करते हुए उन्होंने सिर्फ 12 बॉल पर तूफानी फिफ्टी पूरी की, फिर 32 बॉल पर शतक ठोक दिया. शतक पूरा करने में उन्होंने 11 छक्के और 7 चौके लिए. इस खतरनाक पारी के दम पर उन्होंने गेंदबाजों को एक तरह से रूला दिया. अभी वो क्रीज पर डटे हुए हैं और छक्कों की बारिश कर रहे हैं. बैटिंग इतनी खतरनाक हो रही है कि वो तेजी से दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं.

यह मुकाबला हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर चल रहा है, जिसमें पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. कप्तान अभिषेक शर्मा ने खुद के फैसले को सही कर दिया. उन्होंने प्रभसमिसन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 205 रनों की साझेदारी कर डाली. प्रभसिमरन सिंह 35 बॉल पर 4 छक्के और 8 चौके लगाकर आउट हुए. जब टीम का पहला विकेट हुआ तब स्कोर 13.3 ओवर में 223 रन बन चुके थे.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

बंगाल (प्लेइंग XI)- अभिमन्यु ईश्वरन (c), अभिषेक पोरेल (w), करण लाल, शाकिर हबीब गांधी, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज़ अहमद, रितिक चटर्जी, प्रदीप्त प्रमाणिक, सक्षम चौधरी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप

पंजाब (प्लेइंग XI)- अभिषेक शर्मा (c), प्रभसिमरन सिंह (w), अनमोलप्रीत सिंह, नेहाल वढेरा, सनवीर सिंह, नमन धीर, रमनदीप सिंह, गुरनूर बराड़, मयंक मारकंडे, हरप्रीत बराड़, अश्वनी कुमार

