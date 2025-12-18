SMAT: ईशान किशन का प्रहार, गेंदबाजों का वार...झारखंड पहली बार चैंपियन, हरियाणा की हार

Jharkhand vs Haryana SMAT 2025: झारखंड ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हरियाणा को 69 रन से हराकर अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) टाइटल जीता. कप्तान ईशान किशन के ऐतिहासिक शतक की बदौलत झारखंड ने 262/3 का बड़ा स्कोर बनाया. यह किसी T20 टूर्नामेंट के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके बाद किशन की टीम के गेंदबाजों ने जोरदार प्रदर्शन किया और हरियाणा के बल्लेबाजों पर कहर बरपा दिया.

ईशान किशन का तूफानी शतक

हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार द्वारा बैटिंग दिए जाने के बाद झारखंड को शुरुआती झटका लगा. अंशुल कंबोज ने पहले ही ओवर में विराट सिंह को आउट कर दिया. इसके बाद जो हुआ, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. ईशान किशन और कुमार कुशाग्र के बीच हुई पार्टनरशिप ने मैच का रुख बदल दिया. पिछली बार नवंबर 2023 में कोई इंटरनेशनल मैच खेलने वाले किशन ने नेशनल सिलेक्टर्स को एक बड़ा मैसेज दिया और 45 गेंदों में शतक ठोक दिया. उन्होंने 49 गेंद पर 101 बनाए.

ईशान के नाम बड़े-बड़े रिकॉर्ड

किशन ने हरियाणा के बॉलर्स को मैदान के हर कोने में मारा. उनके बल्ले से 10 छक्के और छह चौके निकले. कुशाग्र ने उनका अच्छा साथ दिया, जिन्होंने 38 गेंदों में 81 रन की तेज पारी खेली. किशन SMAT फाइनल में शतक बनाने वाले सिर्फ दूसरे बैटर बन गए. उनसे पहले पंजाब के अमोलप्रीत सिंह ने 2023-24 में मोहाली में बड़ौदा के खिलाफ 113 रन बनाए थे. यह कामयाबी हासिल करने वाले किशन पहले कप्तान बन गए हैं. उन्होंने SMAT फाइनल में किसी बैटर द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया. अनूकुल रॉय (20 बॉल पर 40) और रॉबिन मिंज (14 बॉल पर 31*) की ने झारखंड को रिकॉर्डतोड़ 262/3 के स्कोर तक पहुंचाया.

हरियाणा की खराब शुरुआत

264 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी. इसके बजाय उसे एक बुरे सपने जैसी शुरुआत का सामना करना पड़ा. विकास सिंह ने पहले ही ओवर में दो विकेट लिए. कप्तान अंकित कुमार और आशीष सिवाच बिना खाता खोले आउट हो गए. यशवर्धन दलाल ने अकेले शानदार खेलते हुए उम्मीद की एक किरण जगाई. दलाल ने सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और आखिर में 22 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए. निशांत सिंधु ने 31 रन बनाए, लेकिन स्कोरबोर्ड का दबाव हरियाणा के बल्लेबाजों के लिए संभालना बहुत मुश्किल था.

अनुकूल रॉय का डबल अटैक

झारखंड के बॉलर अनुकूल रॉय ने 10वें ओवर में डबल-स्ट्राइक करके मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया. इसके बाद हरियाणा का मिडिल और लोअर ऑर्डर लड़खड़ा गया. झारखंड के सुशांत मिश्रा और बाल कृष्ण ने जरूरी विकेट लेकर निचले क्रम को समेट दिया. हरियाणा आखिर में 193 रन पर सिमट गया और 69 रन से हार गया.

किशन के टूर्नामेंट में 5 शतक

इस जीत के साथ झारखंड ने पहली बार प्रीमियर घरेलू टी20 ट्रॉफी उठाई है. वह भारतीय डोमेस्टिक चैंपियंस की एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है. ईशान किशन के लिए यह SMAT इतिहास में पांचवां शतक था, जिससे उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की. उन्होंने शानदार प्रदर्शन से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना दावा ठोक दिया है.