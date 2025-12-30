गिल भी छूटेंगे कोसों पीछे...मंधाना रचेंगी साल 2025 का सबसे बड़ा इतिहास, बन सकती हैं नंबर 1

Advertisement
भारत और श्रीलंका महिला टीम के बीच आज टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज यानी 30 दिसंबर को खेला जाना है. यह टीम इंडिया के लिए साल 2025 का आखिरी मुकाबला हो सकता है. टीम इंडिया ने इस सीरीज में अपने दबदबे को कायम रखते हुए सभी मैचों में बाजी मारी है और उनकी नजरें श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने पर होगी.आज श्रीलंका के खिलाफ होने वाले आखिरी टी20 मुकाबले में उनके पास जबरदस्त रिकॉर्ड बनाने का मौका है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:52 AM IST
भारत और श्रीलंका महिला टीम के बीच आज टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज यानी 30 दिसंबर को खेला जाना है. यह टीम इंडिया के लिए साल 2025 का आखिरी मुकाबला हो सकता है. टीम इंडिया ने इस सीरीज में अपने दबदबे को कायम रखते हुए सभी मैचों में बाजी मारी है और उनकी नजरें श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने पर होगी. वहीं, स्मर्ति मंधाना के पास इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है . वह भारतीय कप्तान शुभमन गिल के रिकॉर्ड को बुरी तरह से ध्वस्त करेंगी. स्मृति मंधाना साल 2025 में भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने इस साल बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर में लोहा मनवाया है. आज श्रीलंका के खिलाफ होने वाले आखिरी टी20 मुकाबले में उनके पास जबरदस्त रिकॉर्ड बनाने का मौका है. 

टूट जाएगा गिल का रिकॉर्ड!
गौरतलब है कि साल 2025 में कैलेंडर ईयर में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है. गिल इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. बता दें कि गिल के इस रिकॉर्ड को जल्द ही स्मृति मंधाना तोड़ सकती हैं. मंधाना ने इस साल अभी तक ओवरऑल सभी फॉर्मेट को मिलाकर 1703 रन बनाए हैं.ऐसे में वह गिल का रिकॉर्ड तोड़ने से महज 62 रनों से पीछे हैं. अगर वह आज यानी आखिरी मुकाबले में ऐसा करने में कामयाब होती हैं, तो वह महिला और पुरूष मिलाकर इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जाएंगी.

साल 2025 बेमिशाल
मंधाना ने साल 2025 में जमकर रन बनाए हैं. ज्यादातर रन उनके वनडे फॉर्मेट में आए हैं. इस साल उन्होंने 23 वनडे मैचों में 61.90 के धमाकेदार औसत से 1362 रन बनाने का कारनामा किया है. इसमें उन्होंने 5 शतक ठोके हैं और विमेंस वर्ल्ड कप में उनके योगदान को भला कौन ही भूलेगा.साथ ही बात करें अगर टी20 फॉर्मेट की तो मंधाना ने 9 मैचों में 341 रन जमाए हैं.

दूसरी हाईएस्ट स्कोरर
स्मृति मंधाना ने साल 2025 महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी रही. उन्होंने  54.78 के धमाकेदार औसत से इस साल 434 रन बनाने का कारनामा किया है. साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूरत के समय उनकी दमदार शतकीय पारी. भारत को पहला टाइटल दिलाने में उनका अहम योगदान रहा और उन्होंने अपने उप कप्तानी के जिम्मे को बखूबी निभाते हुए शानदार प्रदर्शन किया. 

ये भी पढ़ें: विराट रोहित ही नहीं..., इन 5 एक्टिव बल्लेबाजों ने ठोके हैं IPL में सबसे ज्यादा रन, देखें पूरी लिस्ट

