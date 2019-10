ICC रैंकिंग में मंधाना-मिताली हुईं पीछे, इन दो प्लेयर्स ने सुधारी पोजीशन

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने बल्लेबाजों की वनडे आईसीसी रैंकिंग (ICC Ranking) में से अपनी टॉप पोजीशन गंवा दी है. मंधाना हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली गई वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थीं. रैंकिंग में मंधाना की जगह न्यूजीलैंड की एमी स्टेर्थवेट आ गई हैं. वहीं महिला टीम इंडिया की वनडे कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) नीचे आकर सातवें स्थान पर आ गई हैं.

चोट की वजह से न खेल पाने से रैंकिंग गंवाई मंधाना ने

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले मंधाना को अभ्यास सत्र में चोट लग गई थी और वह अपने दाएं पैर के अंगूठे को फ्रेक्चर करा बैठी थीं. मिताली राज को भी रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है. वह अब सातवें स्थान पर आ गई हैं. मिताली इसी सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं.

यह भी पढ़े: बाउंड्री काउंट नियम के हटने पर नाराज हुए नीशम, ICC पर कसा यह तंज

ऑलराउंडर्स ने सुधारी रैंकिंग

गेंदबाजों की रैंकिंग में झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे और पूनम यादव भी नीचे खिसक गई हैं और क्रमश: छठे, आठवें और नौवें स्थान पर आ गई हैं. हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में दीप्ती शर्मा तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं जबकि शिखा पांडे ने शीर्ष-10 में जगह बना ली है.

South Africa's Marizanne Kapp has moved up six positions to No.2 in the latest @MRFWorldwide ICC Women's ODI Player Rankings for all-rounders.

India's Shikha Pandey makes it to the top 10!

Full rankings: https://t.co/mNfBWKrKDL pic.twitter.com/oX54VNoPmM

— ICC (@ICC) October 15, 2019