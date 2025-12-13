Smriti Mandhana: 2025 को कभी भूल नहीं पाएंगी मंधाना, किया ऐसा अद्भुत कारनामा, जिसे याद रखेगा सारा जमाना

Advertisement
Smriti Mandhana: साल 2025 में स्मृति मंधाना के नाम एक ऐसी उपलब्धि दर्ज हो गई, जो दुनिया के किसी महिला क्रिकेटर ने नहीं हासिल किया था. भारतीय क्रिकेट की 'क्वीन' कही जाने वाली मंधाना के इस रिकॉर्ड को देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:20 PM IST
Smriti Mandhana Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. निजी जिंदगी में मची उथल-पुथल के कारण भले ही मंधाना को इस साल झटका लगा, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. 2 नवंबर की तारीख को तो वो कभी नहीं भूल पाएंगी, जब नबी मुंबई के डी वाई पाटील स्टेडियम में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व कप पर कब्जा किया. भारत को विश्व चैंपियन बनाने में स्मृति मंधाना का अहम योगदान रहा. 

साल 2025 में स्मृति मंधाना के नाम एक ऐसी उपलब्धि दर्ज हो गई, जो दुनिया के किसी महिला क्रिकेटर ने नहीं हासिल किया था. भारतीय क्रिकेट की 'क्वीन' कही जाने वाली मंधाना के इस रिकॉर्ड को देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. 

लगातार दो साल... स्मृति मंधाना का दबदबा

साल 2025 में स्मृति मंधाना ने यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन एक ऐसा कारनामा है जिसे सारा जमाना याद रखेगा. मंधाना ने 2025 में विमेंस ODI में 5 शतक जड़े. इसके साथ ही वो लगातार दो सालों तक एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं. स्मृति ने साल 2024 में वनडे इंटरनेशनल में 4 शतक ठोके थे. इस साल उनके अलावा साउथ अफ्रीका की ताजमिन ब्रित्स ने भी एकदिवसीय क्रिकेट में 5 सेंचुरी जड़ी है.

इस साल बनाए 1362 रन 

भारत की स्मृति मंधाना 2025 में ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी भी हैं. इस साल उन्होंने 23 पारियों में 61.90 की शानदार औसत और 109.92 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1362 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं. बता दें कि हाल ही में हुए महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी  स्मृति मंधाना के बल्ले से ढेर सारे रन निकले. वो इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं. वहीं, ओवरऑल वो साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड्ट के बाद दूसरे स्थान पर थीं. वोलवार्ड्ट ने सबसे अधिक 571 रन और स्मृति मंधाना ने 434 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: PCB की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती! क्या है ICC का पोस्टर विवाद? जिसके कारण मुंह फुलाए बैठा है पाकिस्तान

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

