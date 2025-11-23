Advertisement
trendingNow13014873
Hindi Newsक्रिकेट

Watch: स्मृति और पलाश के रोमांटिक डांस ने इंटरनेट पर लगाई आग, सामने आया संगीत सेरेमनी का ये लेटेस्ट वीडियो

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी से पहले की रस्मों के दौरान ये कपल धूम मचा रहा है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की संगीत सेरेमनी का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों अपने रोमांटिक डांस से इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 23, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Watch: स्मृति और पलाश के रोमांटिक डांस ने इंटरनेट पर लगाई आग, सामने आया संगीत सेरेमनी का ये लेटेस्ट वीडियो

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी से पहले की रस्मों के दौरान ये कपल धूम मचा रहा है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की संगीत सेरेमनी का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों अपने रोमांटिक डांस से इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है और तेजी से वायरल हो रहा है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल को पूरे स्वैग के साथ डांस करता देख फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं और वह जमकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं.

स्मृति और पलाश के रोमांटिक डांस ने इंटरनेट पर लगाई आग

संगीत नाइट के इस वीडियो में स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल सलमान खान के हिट गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा' पर दिल खोलकर डांस करते दिख रहे हैं. इस वायरल हो रहे क्लिप में स्मृति मंधाना एक वरमाला लेकर आती हैं और प्यार से पलाश मुच्छल के गले में डालती हैं. फिर दोनों एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे फैंस झूम उठते हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'वाह, कितना सुंदर वीडियो है. इसे देखने के बाद मैं आज रात कैसे सो पाऊंगा?' संगीत नाइट का एक और मजेदार पल दिखाता है जब पूरी इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम स्मृति मंधाना के लिए एक स्पेशल ग्रुप डांस कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने भी लूटी महफिल

इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम 'तेरा यार हूं मैं' गाने पर थिरकती है, जो उनकी टीममेट स्मृति मंधाना के लिए एक दिल को छू लेने वाला और इमोशनल ट्रिब्यूट है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल आज यानी 23 नवंबर को शादी करेंगे. इस कपल की शादी में क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों के आने की उम्मीद है. शादी की रस्में शुरू होने से पहले पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को DY पाटिल स्टेडियम में एक रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

मेहंदी सेरेमनी में भी दिखा जलवा

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के मेहंदी सेरेमनी से भी कई नई तस्वीरें सामने आई हैं. इसमें स्मृति मंधाना एक शानदार पर्पल ट्रेडिशनल आउटफिट में ग्लो करती दिख रही हैं. स्मृति मंधाना को इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की अपनी टीममेट्स के साथ खुशी से पोज देते हुए भी देखा गया, जो सेलिब्रेशन में उनके साथ शामिल हुईं. पलाश मुच्छल ने क्रीम कलर के कुर्ते के साथ कढ़ाई वाली जैकेट में अपने लुक से तहलका मचा दिया. इस कपल के करीबी दोस्तों ने भी मेहंदी फंक्शन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhana

Trending news

CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी