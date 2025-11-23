Watch: स्मृति और पलाश के रोमांटिक डांस ने इंटरनेट पर लगाई आग, सामने आया संगीत सेरेमनी का ये लेटेस्ट वीडियो

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी से पहले की रस्मों के दौरान ये कपल धूम मचा रहा है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की संगीत सेरेमनी का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों अपने रोमांटिक डांस से इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है और तेजी से वायरल हो रहा है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल को पूरे स्वैग के साथ डांस करता देख फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं और वह जमकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं.

स्मृति और पलाश के रोमांटिक डांस ने इंटरनेट पर लगाई आग

संगीत नाइट के इस वीडियो में स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल सलमान खान के हिट गाने 'तेनु ले के मैं जावांगा' पर दिल खोलकर डांस करते दिख रहे हैं. इस वायरल हो रहे क्लिप में स्मृति मंधाना एक वरमाला लेकर आती हैं और प्यार से पलाश मुच्छल के गले में डालती हैं. फिर दोनों एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे फैंस झूम उठते हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'वाह, कितना सुंदर वीडियो है. इसे देखने के बाद मैं आज रात कैसे सो पाऊंगा?' संगीत नाइट का एक और मजेदार पल दिखाता है जब पूरी इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम स्मृति मंधाना के लिए एक स्पेशल ग्रुप डांस कर रही है.

इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने भी लूटी महफिल

इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम 'तेरा यार हूं मैं' गाने पर थिरकती है, जो उनकी टीममेट स्मृति मंधाना के लिए एक दिल को छू लेने वाला और इमोशनल ट्रिब्यूट है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल आज यानी 23 नवंबर को शादी करेंगे. इस कपल की शादी में क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों के आने की उम्मीद है. शादी की रस्में शुरू होने से पहले पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को DY पाटिल स्टेडियम में एक रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

मेहंदी सेरेमनी में भी दिखा जलवा

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के मेहंदी सेरेमनी से भी कई नई तस्वीरें सामने आई हैं. इसमें स्मृति मंधाना एक शानदार पर्पल ट्रेडिशनल आउटफिट में ग्लो करती दिख रही हैं. स्मृति मंधाना को इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की अपनी टीममेट्स के साथ खुशी से पोज देते हुए भी देखा गया, जो सेलिब्रेशन में उनके साथ शामिल हुईं. पलाश मुच्छल ने क्रीम कलर के कुर्ते के साथ कढ़ाई वाली जैकेट में अपने लुक से तहलका मचा दिया. इस कपल के करीबी दोस्तों ने भी मेहंदी फंक्शन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं.