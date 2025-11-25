Smriti-Palash Love Story: इवेंट में दोस्ती और बीच मैदान पर प्यार का इजहार, बेहद फिल्मी है मंधाना-पलाश की लव स्टोरी

Smriti-Palash Love Story: भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के कारण काफी सुर्खियों में हैं. 23 नवंबर को स्मृति लोकप्रिय संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली थीं. हालांकि, किस्मत को कुछ और मंजूर था. शादी के माहौल में अचानक एंबुलेस की सायरन सुनाई थी और समारोह में अफरातफरी मच गई. खबर आई कि स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद स्मृति मंधाना ने अपनी शादी टालने का बड़ा फैसला किया. उनके मैनेजर ने मीडिया को बताया कि स्मृति अपने पिता के बेहद करीब हैं और वो चाहती हैं कि जब तक पिता ठीक ना हों, वो ये शादी नहीं करेंगी. अगले दिन पलाश मुच्छल की बहन पलक मुच्छल ने भी कन्फर्म किया कि स्मृति मंधाना के पिता बीमार हैं और इसी वजह से शादी को फिलहाल स्थगित किया गया है.

कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

ये तो हो गई पिछले 1-2 दिनों की बात. अब बताते हैं कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की प्रेम कहानी कब और कैसे शुरू हुई. पहली बार दोनों 2019 में मुंबई के एक इवेंट में मिले थे और तभी स्टार क्रिकेटर को देखकर पलाश के दिल में गिटार बजा. कॉमन दोस्तों की मदद से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और धीरे-धीरे ये प्यार में तब्दील हो गई.

स्मृति और पलाश अपने-अपने फील्ड में बड़े नाम हैं, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को कभी सामाजिक नहीं किया. एक साल पहले तक ये सस्पेंस बरकरार था कि दोनों सच में शादी करने वाले हैं या फिर ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित है. जुलाई 2024 में उनकी 5वीं सालगिरह थी और इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए प्यार के रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. हाल ही में जब भारतीय महिला टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी तब स्मृति के साथ पलाश भी स्टेडियम में ट्रॉफी चूमते दिखे थे. दोनों बेहद खुश थे.

रोमांटिक अंदाज में शादी के लिए किया प्रपोज

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैली थी, जिसमें पलाश मुच्छल स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करते दिखे थे. एक क्रिकेटर को सबसे ज्यादा प्यार क्रिकेट से होता है. इस बात को समझते हुए पलाश ने स्मृति को पुणे के डी वाई पाटिल स्टेडियम में ले जाकर शादी के लिए प्रपोज किया. दोनों ने बीच मैदान पर एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी.

