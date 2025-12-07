स्मृति-पलाश की प्रेम कहानी का किस्सा खत्म? शादी कैंसिल के बाद एक-दूसरे को किया अनफॉलो, सिंगर का छलका दर्द

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Unfollow Each Other: भारतीय महिला क्रिकेट की 'क्वीन' कहे जाने वाली स्मृति मंधाना की निजी जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से उथल-पुथल मची हुई है. रविवार, 7 दिसंबर को आखिरकार स्मृति के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने खुद ये कन्फर्म कर दिया कि सिंगर पलाश मुच्छल संग उनकी शादी कैंसिल हो गई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अब लाइफ में 'मूव ऑन' करना चाहती हैं. शादी टूटने के बारे में कन्फर्म करने के बाद भारतीय क्रिकेटर ने एक और बड़ा कदम उठाया है. स्मृति मंधाना ने लंबे समय के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.

ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मृति मंधाना ने ये कदम उठाया है. संगीतकार पलाश मुच्छल ने भी भारतीय क्रिकेटर को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. दोनों के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि स्मृति-पलाश की प्रेम कहानी का किस्सा शायद अब खत्म हो गया है.

स्मृति-पलाश ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो

पिछले कुछ दिनों से स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के रिश्ते को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी. रविवार को भारतीय क्रिकेटर ने साफ कर दिया कि अब ये शादी कैंसिल हो गई है और वो अपना सारा फोकस क्रिकेट पर लगाना चाहती हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वो इस कठिन समय से मूव ऑन करना चाहती हैं. उस पोस्ट के बाद अब स्मृति-पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

छलका पलाश मुच्छल का दर्द

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद सिंगर पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट किया. उन्होंने झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है. पलाश ने लिखा, ''मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तिगत संबंधों से दूर रहने का निर्णय लिया है.'' शादी से पहले की रस्मों के दौरान पलाश द्वारा स्मृति को धोखा देने के कारण शादी स्थगित होने की अफवाहों पर टिप्पणी करते हुए, संगीतकार ने कहा, "मेरे लिए यह देखना बहुत कठिन रहा है कि लोग मेरे लिए सबसे पवित्र चीज के बारे में निराधार अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं अपने विश्वासों पर अडिग रहकर इससे निपट लूंगा. मैं सचमुच आशा करता हूं कि हम, एक समाज के रूप में, किसी के बारे में बिना पुष्टि की गई अफवाहों के आधार पर, जिनके स्रोत कभी पहचाने नहीं जाते, राय बनाने से पहले रुकना सीखें. हमारे शब्द हमें ऐसे जख्म दे सकते हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे.

