मंधाना जैसा कोई नहीं... वनडे इंटरनेशनल में लिख दिया नया इतिहास, पहली बार किसी ने किया ये कमाल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच में भारतीय ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. पहले बैटिंग करते हुए प्रतिका रावल और मंधाना ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दी और बड़ी शतकीय ओपनिंग साझेदारी की. इस दौरान मंधाना ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम कर लिया, जो महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में इससे पहले कोई नहीं कर पाया था.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:59 PM IST
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच में भारतीय ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. पहले बैटिंग करते हुए प्रतिका रावल और मंधाना ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दी और बड़ी शतकीय ओपनिंग साझेदारी की. हालांकि, फॉर्म में दिख रहीं भारतीय ओपनर शतक से चूक गईं. 80 रन पर उनकी पारी खत्म हो गई. भले ही मंधाना शतक नहीं बना पाईं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम कर लिया, जो महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में इससे पहले कोई नहीं कर पाया था. मंधाना ये करिश्मा करने वाले वाली इतिहास की पहली बल्लेबाज भी बनीं.

शतक से चूकीं, लेकिन लिखा नया इतिहास

भारतीय टीम ने मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग की. ओपनर स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने दमदार शुरुआत दिलाते हुए बड़ी शतकीय साझेदारी की. 24 ओवर तक मंधाना और प्रतिका ने कंगारू टीम की गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और चौके छक्के जड़ते रहे. इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक भी जड़े. यह ओपनिंग पार्टनरशिप 155 रन पर टूटी, जब सोफी मोलिनुक्स की गेंद पर मंधाना बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गईं. मंधाना ने 66 गेंदों में 80 रन की उम्दा पारी खेली, जिसमें 9 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. इस पारी के दौरान उन्होंने एक नया इतिहास भी लिख दिया.

ऐसा करनी वाली बनीं पहली बल्लेबाज

दरअसल, स्मृति मंधाना ने इस पारी के दौरान एक कैलेंडर ईयर में 1000 वनडे रन पूरे किए. इसके साथ ही स्मृति मंधाना वनडे इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं. इससे पहले तक कोई भी बल्लेबाज महिला वनडे क्रिकेट में यह करिश्मा नहीं कर पाया था. मंधाना के लिए यह साल शानदार रहा है. उनके बल्ले से जमकर रन निकल रहे हैं. खासकर वनडे फॉर्मेट में तो मंधाना का बल्ला खूब बोल रहा है.

 सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाली बल्लेबाज भी बनीं

मंधाना ने वनडे में 5000 रन भी पूरे किए. वह महिला क्रिकेट में ऐसा करने वाली सबसे तेज बल्लेबाज बनीं. उन्होंने गेंदों और पारियों दोनों के हिसाब से सबसे तेज इस उपलब्धि को अपने नाम किया. मंधाना ने स्टेफनी टेलर के रिकॉर्ड तो तोड़ा, जिन्होंने 129वीं वनडे पारी में यह मुकाम हासिल किया था. मंधाना को 5000 वनडे रन पूरे करने में सिर्फ 112 पारियां लगीं. वनडे में इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली मंधाना दुनिया की 5वीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं. 

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Smriti MandhanaIND W VS AUS WWomen's ODI World Cup

