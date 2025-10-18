Advertisement
trendingNow12966798
Hindi Newsक्रिकेट

विराट, युवराज अब नई बॉलीवुड लव स्टोरी.. इंदौर की दुल्हनियां बनेंगी टीम इंडिया की ग्लैमर गर्ल, 6 साल से चल रही डेटिंग

बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता पुराना रहा है. क्रिकेट जगत की कई प्रेम कहानियां बॉलीवुड से कनेक्ट हैं. बात चाहे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की हो या युवराज सिंह की या फिर हार्दिक पांड्या की. कई क्रिकेटर्स की वाइफ या गर्लफ्रेंड का नाता बॉलीवुड से रहा है. अब एक नई प्रेम कहानी है, लेकिन ये महिला क्रिकेट की है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana

बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता पुराना रहा है. क्रिकेट जगत की कई प्रेम कहानियां बॉलीवुड से कनेक्ट हैं. बात चाहे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की हो या युवराज सिंह की या फिर हार्दिक पांड्या की. कई क्रिकेटर्स की वाइफ या गर्लफ्रेंड का नाता बॉलीवुड से रहा है. अब एक नई प्रेम कहानी है, लेकिन ये महिला क्रिकेट की है. टीम इंडिया की ग्लैमर गर्ल स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की दुल्हनियां बनने जा रही हैं. इसका ऐलान खुद उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने खुद कर दिया है जो एक फिल्म प्रोड्यूसर और सिंगर हैं. 

6 साल से चल रही डेटिंग

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना का रिलेशनशिप पब्लिक हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लगभग 6 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पलाश ने संकेत दिए कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी. यह बयान तब आया जब स्मृति इंदौर में ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 19 अक्टूबर को होने वाले मैच की तैयारी कर रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं पलाश मुच्छल?

29 वर्षीय पलाश मच्खल मूल रूप से इंदौर के निवासी हैं और बॉलीवुड में संगीतकार व फिल्म निर्देशक के रूप में सक्रिय हैं. पलाश अपनी निर्देशित फिल्म 'राजू बाजे वाला' की शूटिंग के लिए इंदौर में हैं, इस फिल्म में अविका गोर (टीवी सीरियल 'बालिका वधू' से प्रसिद्ध) और चंदन रॉय (वेब सीरीज 'पंचायत' से मशहूर) रोल निभा रहे हैं. पलाश की बड़ी बहन पलक मुच्छल भी सिंगर हैं.

ये भी पढ़ें.. 'ODI कप्तानी भी मिल जाती..' कैप्टेंसी में फेरबदल के बाद सूर्या को चुभ रही ये बात, गिल के लीडर बनने के बाद खोला राज

शानदार फॉर्म में मंधाना

मंधाना इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में हाफ सेंचुरी ठोकी. इस साल बैक-टू-बैक सेंचुरीज से मंधाना इस साल की सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन ठोकने का रिकॉर्ड महिला क्रिकेट में मंधाना के नाम ही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मंधाना आगामी मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करती हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhana

Trending news

कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
Bengaluru
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज