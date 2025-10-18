विराट, युवराज अब नई बॉलीवुड लव स्टोरी.. इंदौर की दुल्हनियां बनेंगी टीम इंडिया की ग्लैमर गर्ल, 6 साल से चल रही डेटिंग

बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता पुराना रहा है. क्रिकेट जगत की कई प्रेम कहानियां बॉलीवुड से कनेक्ट हैं. बात चाहे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की हो या युवराज सिंह की या फिर हार्दिक पांड्या की. कई क्रिकेटर्स की वाइफ या गर्लफ्रेंड का नाता बॉलीवुड से रहा है. अब एक नई प्रेम कहानी है, लेकिन ये महिला क्रिकेट की है. टीम इंडिया की ग्लैमर गर्ल स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की दुल्हनियां बनने जा रही हैं. इसका ऐलान खुद उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने खुद कर दिया है जो एक फिल्म प्रोड्यूसर और सिंगर हैं.

6 साल से चल रही डेटिंग

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना का रिलेशनशिप पब्लिक हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लगभग 6 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पलाश ने संकेत दिए कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी. यह बयान तब आया जब स्मृति इंदौर में ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 19 अक्टूबर को होने वाले मैच की तैयारी कर रही हैं.

कौन हैं पलाश मुच्छल?

29 वर्षीय पलाश मच्खल मूल रूप से इंदौर के निवासी हैं और बॉलीवुड में संगीतकार व फिल्म निर्देशक के रूप में सक्रिय हैं. पलाश अपनी निर्देशित फिल्म 'राजू बाजे वाला' की शूटिंग के लिए इंदौर में हैं, इस फिल्म में अविका गोर (टीवी सीरियल 'बालिका वधू' से प्रसिद्ध) और चंदन रॉय (वेब सीरीज 'पंचायत' से मशहूर) रोल निभा रहे हैं. पलाश की बड़ी बहन पलक मुच्छल भी सिंगर हैं.

शानदार फॉर्म में मंधाना

मंधाना इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में हाफ सेंचुरी ठोकी. इस साल बैक-टू-बैक सेंचुरीज से मंधाना इस साल की सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन ठोकने का रिकॉर्ड महिला क्रिकेट में मंधाना के नाम ही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मंधाना आगामी मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करती हैं.